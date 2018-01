Flamengo recebe Ji-Paraná em estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

(Foto: Staff Images/Flamengo)

Em partida válida pela primeira rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e Ji-Paraná se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (3). O Rubro-Negro é sempre carta carimbada no principal campeonato nacional sub-20; já o Galo da BR, de Rondônia, chega mais tímido à competição e promete atrapalhar o favoritismo carioca.

O duelo entre as equipes será na Arena Barueri - que fica na cidade de mesmo nome, escolhida como sede para os três confrontos do grupo, que ainda conta com Aimoré-RS e Oeste-SP.

Flamengo é favorito no grupo 21

Em sua estreia na Copinha, o Flamengo vai em busca da vitória para consolidar o favoritismo no grupo 21. Na edição de 2017 do torneio sub-20, o Rubro-Negro caiu nas quartas de final, sendo derrotado pelo Corinthians, que posteriormente sagrou-se campeão.

Atual vice-campeão da Copa do Brasil sub-20, a equipe da Gávea é comandada pelo técnico Maurício Souza. O grupo tem qualidade, mas ainda sente a perda de alguns de seus principais nomes, como Vinicius Junior, Lincoln, Klebinho, Thuler e Jean Lucas - todos promovidos ao elenco profissional do Flamengo. Da equipe atual, o goleiro Hugo Souza é um dos grandes nomes do Rubro-Negro para a Copinha, além de Patrick, remanescente do elenco de 2017.

O time da Gávea, que é tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistou seu primeiro título da competição em 1990 com Djalminha, Júnior Baiano, Tita, Marcelinho Carioca e companhia. Do título de 2011, César, Negueba e Adryan foram as grandes revelações, mas apenas o goleiro segue no clube.

Grande parte dos que levantaram o caneco em 2016 permanecem na Gávea, com destaque para Felipe Vizeu e Paquetá, que são muito utilizados nos profissionais atualmente. Zé Ricardo, que era o técnico do elenco campeão há dois anos, também comandou a equipe principal: o treinador começou como interino após a saída de Muricy Ramalho, posteriormente sendo efetivado e comandando o grupo por mais de um ano.

Ji-Paraná é o representante de Rondônia

O Ji-Paraná garantiu a vaga nessa edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o título do Campeonato Rondoniense sub-20. Após ser derrotado no primeiro jogo da final estadual por 1 a 0, o Galo da BR correu atrás na volta e venceu o Real Ariquemes por 2 a 1, levando a decisão aos pênaltis. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Lucão, que pegou uma cobrança. Além disso, o adversário desperdiçar outro chute, com a disputa terminando 4 a 2 para os alvicelestes.

O time, que também disputou a Copa de Seleções Estaduais, promete fazer jogo duro e mostrar os talentos da equipe para o Brasil. O Galo da BR disputou três amistosos antes da estréia, e teve um aproveitamento ruim com duas derrotas e uma vitória. Já na Copinha, esta será a quarta participação do Ji-Paraná, que é o único representante do seu estado. O retrospecto é desfavorável, com sete derrotas, um empate e somente uma vitória.

O comandante Tiago Batizoco, que acumumla as funções de treinador e coordenador técnico da equipe profissional do clube, também está comandando o grupo sub-20. O time manteve a mesma base de 2017 e trouxe alguns reforços - como o zagueiro Helbert, o lateral Luiz Jorge, o meia Assis e o volante Nick, além do atacante Tardelli e o centroavante Vinícius Carioca. A expectativa é grande pela estreia do Galo da BR.