Jogo Flamengo x Ji-Paraná AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bom dia, torcedor! Chegou o dia da estreia do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rubro-Negro enfrenta o Ji-Paraná (RO) na Arena Barueri, às 21h30. Os times realizam o segundo jogo do grupo 21 nesta quarta (3) e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

ESTÁDIO: A Arena Barueri será a casa do grupo 21. Além de Flamengo e Ji-Paraná, o grupo conta com Oeste e Aimoré. Apesar da capacidade para 31.452 pessoas, o estádio nunca lotou; seu recorde de público é de 28.557 torcedores.

Flamengo

DESEMPENHO RECENTE: Apesar de ser considerado um dos favoritos, o Flamengo não vive bom momento no sub-20. A exemplo do time profissional, a categoria colecionou decepções em 2017. Terceiro colocado na fase de grupos do Brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão estadual.

DESTAQUE: Apontado por muitos como o principal destaque do Flamengo no sub-20, o goleiro Hugo Souza vem conquistando cada vez mais seu espaço no time. Com 1,99m, o goleiro se destacou pela agilidade e pelo rápido tempo de resposta. Foi um dos destaques na final do Estadual sub-20, mesmo com o vice-campeonato.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo possui três títulos de Copa São Paulo de Futebol Júnior: 1990, 2011 e o último em 2016. Considerado um dos melhores elencos, o time de 1990 contava com Junior Baiano, Djalminha, Marcelinho Carioca, Nélio e Paulo Nunes. Do time de 2011 apenas César se manteve.

Nos últimos três anos, apesar de não ter sido campeão em 2015 e 2017, o Flamengo revelou bons nomes. Dos mais desconhecidos, Ronaldo, Léo Duarte e Lincoln são boas promessas para o futuro rubro-negro. Thiago, Jorge (vendido para o Mônaco), Paquetá, Vizeu e Vinicius Junior já são nomes mais conhecidos do torcedor brasileiro.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ji-Paraná

ÚLTIMA PARTIDA: O último jogo realizado pelo time foi contra o Mogi Mirim, em um amistoso durante a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou em vitória para o time paulista. Com um gol no início do segundo tempo, o Mogi Mirim venceu por 1 a 0 o time rondoniense.

DESEMPENHO RECENTE: A equipe recentemente representou o estado de Rondônia no Brasileiro de Seleções Sub-20, no final do ano passado. O time acabou caindo logo na primeira fase, após perder por 3 a 2 no agregado para a seleção de Roraima (RR).