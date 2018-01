No Ninho do Urubu, parte do elenco do Flamengo se reapresenta para pré-temporada

(Foto:Divulgação/Flamengo)

2017 foi uma longa temporada para o Flamengo, mas já é hora de retomar os trabalhos. Nesta quinta-feira (4), depois de um mês de férias, parte do elenco do Rubro-Negro se reapresentou no CT Ninho do Urubu para dar ínicio à pré-temporada, visando preparação para o Campeonato Carioca. A outra metade do grupo principal se reapresenta na próxima semana, no sábado (13).

Sete jogadores se reapresentaram nesta quinta no Ninho do Urubu. Entre eles, alguns atletas que estavam emprestados e retornaram ao Flamengo - casos do atacante Jajá, além dos volantes Jonas e Ronaldo. Além disso, os jovens Gabriel Batista, Thuler, Kleber e Jean Lucas foram promovidos ao elenco profissional e já começaram os trabalhos.

Grupo separado e apresentações distintas

O grupo que se reapresentou nesta quinta formará uma equipe alternativa para a disputa do Campeonato Carioca - pelo menos nas primeiras rodadas. Recordista de títulos, com 34 troféus, o Flamengo é o atual campeão estadual; a estreia do Rubro-Negro no torneio em 2018 acontece às 21h45 do dia 17 de janeiro, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.