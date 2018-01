Após goleada na estreia, Flamengo encara Aimoré na Copa São Paulo de Futebol Júnior

(Foto: Staff Images/Flamengo)

Favorito do grupo, o Flamengo encara o Aimoré-RS no sábado (6), às 19h, na Arena Barueri. A partida é válida pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e já pode selar a classificação do Rubro-Negro para a próxima fase da competição, afastando qualquer tipo de zebra.

Caso vença, o Rubro-Negro chegará aos seis pontos e estará garantido na próxima fase da Copa São Paulo, restando apenas o jogo contra o Oeste para definir se passará em primeiro ou segundo lugar. Já em caso de vitória do Aimoré, a equipe chegará aos quatro pontos e passará o Flamengo na classificação.

Empate no fim e gostinho de vitória: Aimoré perde a chance de encostar no Flamengo

O Aimoré estreou contra o Oeste na última quarta-feira (3) e empatou por 2 a 2. Com boa presença no ataque, o time gaúcho dominou as ações do primeiro tempo mas acabou vendo Renan Brainer descontar de pênalti nos acréscimos. Carlos Alberto e Diego marcaram para o Aimoré.

Surpreendente pela aplicação do time, o Aimoré conseguiu por vezes neutralizar as investidas do time paulista. Apesar do empate, a equipe gaúcha demonstrou qualidade quando esteve com a bola e tranquilidade mesmo quando esteve atrás do placar no primeiro tempo.

"A equipe tem que ser equilibrada, não basta ser eficiente na defesa sem eficiência no ataque. Valorizo o equilíbrio entre os setores, sem fugir da característica do futebol brasileiro, que é um futebol alegre, com criatividade, ofensivo. Mas também responsável, equilibrado, com organização tática", disse o técnico Luiz Felipe, dias antes da estreia na Copinha.

Estreia forte e confiança alta: como chega o sub-20 do Flamengo

Ao contrário do seu adversário, o Flamengo estreou e estreou bem. o Rubro-Negro aplicou uma goleada por 6 a 0 no Ji-Paraná, de Rondônia. Patrick, Pepê, Lucas Silva (duas vezes), Wendel e Victor Gabriel foram os autores dos gols do Flamengo na partida. O Ji-Paraná ainda teve um gol bem anulado no começo do segundo tempo.

Para o jogo contra o Aimoré, o técnico Maurício Souza deve manter o mesmo time que iniciou o jogo contra o Ji-Paraná. O time do Flamengo deve ir à campo com: Hugo Souza; Wesley, Matheus Dantas, Patrick e Michael; Hugo Moura, Theo e Pepê; Vinicius Souza, Wendel e Lucas Silva.

Lucas Silva (esq) comemora o segundo gol. (Foto: Staff Images/Flamengo)

Um dos destaques da última partida foi o atacante Lucas Silva. O ponta além de ter marcado duas vezes, deu duas assistências. A dupla do lado direito rubro-negro, Wesley e Lucas Silva, é bastante acionada pela equipe comandada por Maurício Souza, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva.