Márcio Araújo é cedido à Chapecoense; Flamengo oficializa empréstimo de nove atletas

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após parte do elenco dar início à pré-temporada na última quinta (4), o Flamengo segue com sua preparação para a temporada de futebol em 2018. Na noite desta sexta (5), o Rubro-Negro anunciou algumas mudanças no grupo carioca: Márcio Araújo foi cedido à Chapecoense, ao passo que outros nove atletas foram emprestados a clubes nacionais e internacionais.

Após quatro anos, o vínculo entre Márcio Araújo e Flamengo chegou ao fim. Muito contestado pela torcida, o volante entrou em campo em 219 ocasiões e marcou três gols com a camisa rubro-negra. Na Chapecoense, Araújo irá reencontrar Canteros (que pertence ao clube da Gávea, mas seguirá emprestado em 2018).

Além disso, a equipe carioca oficializou o empréstimo de outros nove atletas. Saindo do Rubro-Negro para o exterior, Matheus Savio e Cafu irão para o Estoril (Portugal) e Nixon irá para o Kalmar (Suécia). Já Thiago Santos e Trindade defenderão clubes da Índia - Mumbai FC e Jamshedpur, respectivamente.

Os quatro jogadores restantes irão defender as cores de clubes brasileiros. Thiago Ennes acertou com o Náutico; o lateral Moraes irá para o São Bento-SP e Gabriel Silva vai para o Veranópolis-RS. Canteros segue na Chapecoense para 2018.

Ainda há um grupo de atletas que não permanecerá no Flamengo, seja por fim de contrato ou final iminente do vínculo. São eles o zagueiro Rafael Dumas; os volantes Muralha e Luiz Antonio; o meia Conca; e os atacantes Gabriel Ramos, Rafinha e Douglas Baggio. Além dos nomes já citados, Paulinho terá seu vínculo terminado no dia 28 de fevereiro.