Briga pela liderança: Flamengo e Oeste se enfrentam na Copa São Paulo de Futebol Júnior

(Foto: Staff Images / Flamengo)

Nesta terça-feira (9), o Flamengo enfrenta o Oeste na Arena Barueri pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo, que acontecerá às 19h15, determinará quem se classificará em primeiro do grupo para a próxima fase da competição. Vale ressaltar que o primeiro colocado enfrentará o segundo do grupo 22.

Caso a partida termine empatada, tanto Flamengo quanto Oeste chegarão aos cinco pontos e o Rubro-Negro já estaria classificado em primeiro por conta do saldo de gols. No entanto o clube da casa dependeria do resultado de Ji-Paraná e Aimoré, que possui dois pontos.

Dever de casa 'cumprido' e gols salvadores: como chega o Oeste

Dependendo somente de si para se classificar, o Oeste empatou na estreia contra o Aimoré no último lance e venceu o Ji-Paraná por 1 a 0 no último sábado (6). Com o gol de Nathan, o Rubrão, representante do estado no grupo, deu um passo importante para a classificação à próxima fase.

Se o primeiro jogo foi de alta tensão com um gol de pênalti no fim, o segundo jogo se mostrou tranquilo para a equipe paulista. Com um primeiro tempo agitado e o gol marcado no segundo tempo, o Oeste administrou a partida e tentou sair no contra-ataque para matar o jogo.

(Foto: Divulgação/Secretaria de Esportes de Barueri)

O time enfrentará o favorito Flamengo precisando vencer para se classificar. O clube também pode empatar, mas dependeria do resultado entre Aimoré e Ji-Paraná. Em caso de vitória do Aimoré, o Rubrão perderia a segunda colocação do grupo por conta do saldo de gols.

Flamengo estreia com goleada, mas tem 'apagão' no segundo jogo

Após vencer o Ji-Paraná por 6 a 0 na estreia, o Flamengo deixou uma belíssima impressão para a torcida rubro-negra. Com toque de bola rápido e sabendo aproveitar os espaços, os meninos da Gávea passaram por cima da equipe de Rondônia. Já na segunda partida, contra o Aimoré, a equipe saiu na frente mas cedeu o empate.

Com um início de jogo sonolento, o Flamengo viu o Aimoré tomando a iniciativa logo no começo da partida. Após alguns sustos, o Rubro-Negro conseguiu fazer seu primeiro gol e administrou a posse de bola - algo semelhante ao que foi feito contra o Ji-Paraná. No fim, empate em 1 a 1 e a chance de vaga antecipada desperdiçada.

(Foto: Staff Images / Flamengo)

Como ponto positivo do segundo jogo, estão as triangulações pelo lado esquerdo, pouco vista no primeiro jogo. Dessa vez o meia Pepê se sobressaiu ao lado do lateral esquerdo Michael. Outro destaque foi, novamente, o atacante Lucas Silva, autor da assistência para o gol de Luiz Henrique.