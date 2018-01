Em nota, Flamengo agradece a Rueda e promete anúncio de substituto "em breve"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após a saída de Reinaldo Rueda do cargo de treinador do Flamengo, uma posição oficial do clube era esperada por todos. Na noite desta segunda (8), a equipe da Gávea confirmou a demissão do colombiano; o auxiliar Bernardo Redín e o preparador Carlos Velasco também deixam o clube.

Em nota oficial, o Rubro-Negro desejou sucesso ao comandante, que assumirá a Seleção Chilena. De acordo com o Flamengo, o substituto de Rueda será anunciado "em breve" e a mudança no cargo de treinador não afeta o planejamento rubro-negro para 2018.

Poucos minutos após a publicação deste artigo, o Flamengo anunciou seu escolhido para substituir Rueda: Paulo César Carpegiani é o novo treinador do clube da Gávea. Velho conhecido dos torcedores rubro-negros, o treinador entrou para a história do Rubro-Negro por seu comando nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes de 1981.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que Reinaldo Rueda pediu demissão e não é mais treinador da equipe profissional. O técnico colombiano assumirá o comando da seleção do Chile. O auxiliar Bernardo Redín e o preparador físico Carlos Velasco também deixam o clube pela mesma razão.

O Flamengo anunciará em breve o nome do profissional que substituirá Rueda e assegura a seus torcedores que a mudança não afetou o planejamento do futebol rubro-negro, que foi iniciado ainda em 2017.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência das carreiras."