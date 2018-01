Jogo Flamengo x Oeste AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

O confronto de rubro-negros promete fortes emoções. Ambos os times tem qualidade e chegam bem ao ataque, tendo costume de botar os goleiros para trabalhar.

Pelo lado do Oeste, três jogadores dividem a artilharia do time. Renan, Kaique e Nathan marcaram um gol cada.

O artilheiro do Flamengo é Lucas Silva, com dois gols. Ambos os tentos foram marcados contra o Ji-Paraná, na primeira rodada. O atacante vem se destacando na Copinha.

As duas equipes estão empatadas com quatro pontos no grupo 21. Para avançar para a próxima fase, Flamengo e Oeste dependem apenas de si mesmos para garantir a liderança da chave.

O Oeste também pode empatar, mas dependeria do resultado entre Aimoré e Ji-Paraná para garantir a classificação. Em caso de vitória do Aimoré, o Rubrão perderia a segunda colocação do grupo por conta do saldo de gols.

Já o Oeste bateu o Ji-Paraná por 1 a 0, com gol de Nathan. A vitória deixou o Rubrão próximo da classificação.

O Flamengo vem de um empate contra o Aimoré por 1 a 1. O gol do Rubro-Negro foi marcado por Luiz Henrique.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhem a partir das 19h15 a partida entre Flamengo e Oeste-SP pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior; confronto que decide quem vai terminar a primeira fase na liderança do Grupo 21 e acontece em Barueri .