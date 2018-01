Classificado em primeiro na chave, Flamengo enfrentará Elosport-SP na segunda fase da Copinha

Foto: Staff Images / Flamengo

O Flamengo se classificou em primeiro lugar do grupo 21 na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, com o avanço garantido à segunda fase, o Rubro-Negro irá enfrentar o Elosport-SP, que ficou com a vice-colocação do grupo 22.

Estabelecido pela Federação Paulista de Futebol, o regulamento da Copinha prevê que o primeiro colocado de uma chave irá enfrentar o vice da chave seguinte, e assim por diante. Dessa forma, o líder do grupo 21 (Flamengo) enfrenta o segundo colocado do grupo 22 (Elosport-SP), e vice-versa. O Aimoré, que terminou em segundo lugar no grupo rubro-negro, enfrentará o Coritiba, líder do grupo 22.

A partida da segunda fase, que é única e eliminatória, acontecerá na Arena Barueri; o local já foi sede do grupo 21, onde o Flamengo disputou suas três partidas até o momento. A data e o horário do confronto ainda não foram definidos pela FPF.

Flamengo avançou em primeiro lugar na chave na Copinha (Foto: Staff Images/Flamengo)

Até o momento, a equipe de juniores do Flamengo coleciona duas vitórias e um empate. O Rubro-Negro goleou o Ji-Paraná (triunfo por 6 a 0) na estreia, depois empatou em 1 a 1 com o Aimoré. No último duelo da chave, vitória carioca por 2 a 0 sobre o Oeste. Com sete pontos somados nos três jogos, o time carioca garantiu o primeiro lugar do grupo 21, mas não convenceu sua torcida com atuações inconstantes.

Do outro lado, o Elosport alcançou o segundo lugar do grupo 22 após vencer o Atlântico, perder para o Comercial e empatar com o Coritiba. Assim, ao final das disputas na chave, ficou em segundo lugar, com quatro pontos - atrás apenas do líder Coxa, com cinco.