Flamengo enfrenta novato Elosport-SP pela segunda fase da Copinha

Foto: Staff Images/Flamengo

Em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e Elosport decidem quem vai passar para a próxima fase. O jogo acontecerá em Barueri, sede que o time carioca jogou a fase de grupos, às 19h30, de sexta-feira (12).

A segunda fase é mata-mata, o Fla foi o primeiro do grupo 21 venceu duas partidas e empatou uma. Já o Elo passou em segundo no grupo 22 com um empate, uma derrota e uma vitória.

Confirmando o favoritismo

O Rubro-negro, mesmo sem fazer grandes partidas, confirmou o favoritismo e conseguiu avançar na competição. Mesmo tendo mais tradição que os outros clubes que enfrentou na fase inicial, não encontrou vida fácil e teve que suar a camisa.

No primeiro jogo da campanha, o Flamengo enfrentou o Ji-Paraná e venceu a partida por 6 a 0. Lucas Silva, destaque e artilheiro do time até aqui, marcou duas vezes. Patrick, Pepê, Wendel e Victor Gabriel fizeram os outros quatro gols da vitória.

Contra o Aimoré, o time da Gávea encontrou um pouco mais de dificuldades e saiu apenas com um empate. Comandou o primeiro tempo e abriu o placar com Luiz Henrique, o goleiro Otávio da equipe gaúcha evitou que o time tomasse mais gols. No segundo tempo, a duas equipes erraram bastante no início, o Flamengo até ameaçou mas sem sucesso. O gol do Índio Capilé saiu após uma cobrança de lateral que sobrou para Dutra estufar as redes.

Após uma vitória e um empate, a equipe carioca foi para a última partida precisando apenas de um empate para se classificar em primeiro do grupo mas triunfou sobre o Oeste. No duelo de rubro-negros, o carioca começou dominando o jogo, enquanto o Rubrão tentava sair no contra-ataque. O primeiro gol do Fla saiu depois de uma falha no recuo de Renan Brainer para o goleiro Thiago, Wendel roubou a bola e foi derrubado pelo arqueiro dentro da área. Na cobrança de pênalti, Lucas Silva abriu o placar. O segundo gol também foi de pênalti, dessa vez sofrido por Lucas Silva, que também foi derrubado por Thiago, dessa vez, Pepê converteu e sacramentou a vitória e o primeiro lugar do grupo.

Surpresa do grupo 22

Participando pela primeira vez da Copa São Paulo, o Elosport passou em segundo no grupo 22 que ainda tinha Coritiba, Comercial-MS e Atlântico-BA. A campanha na fase de grupos foi de uma vitória, um empate e uma derrota.

Na primeira partida, o Elo recebeu o Atlântico-BA, o jogo foi histórico, porque foi a primeira partida e a primeira vitória na história da competição. O destaque da partida foi o atacante Andrey que marcou os dois gols do time de Capão Bonito.

A segunda rodada embolou a classificação no grupo 22 após a derrota do Elosport para o Comercial-MS por 2 a 1. O time comerciliano construiu a vitória logo no primeiro tempo, com um gol de Júlio César aos 16 minutos e outro de Everton aos 24. Na segunda etapa, Vitor César descontou para o Galo do Sul que pressionou mas não conseguiu arrancar o empate.

Para a última partida, o Elo jogava apenas pelo empate para se classificar, uma vez que já sabim o resultado de Atlântico e Comercial. Para a alegria do time e dos torcedores do Galo do Sul, o empate aconteceu e a classificação histórica também. Após cruzamento em cobrança de falta, Nathan subiu mais que todo mundo e abriu o placar para o Coxa. Ainda no primeiro tempo e em lance idêntico, o Elosport empatou com Yuri, também de cabeça. No segundo tempo as duas equipes não tiveram tantas chances e a partida terminou 1 a 1 e com os dois times classificados.