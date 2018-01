Jogo Flamengo x Elosport AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

(Foto: Staff Images/Flamengo)

DESTAQUE: O destaque do Rubro-Negro fica por conta do seu atacante Lucas Silva. O jovem é o artilheiro do time na competição com três gols. Rápido e habilidoso, Lucas Silva atua bem pelas duas pontas do campo.

JOGOS ATÉ AQUI: Para se classificar, o Flamengo venceu o Ji-Paraná por 6 a 0, empatou com o Aimoré em 1 a 1 e venceu na última rodada o Oeste, por 2 a 0.

DESEMPENHO NA FASE DE GRUPOS: Classificado em primeiro no grupo 21, o Rubro-Negro carioca é um dos favoritos ao título da Copa São Paulo. Apesar da goleada na estreia, o Flamengo sofreu nas duas outras partidas.

FLAMENGO (RJ)

CURIOSIDADE: O Elosport se classificou após o empate em 1 a 1 com o Coritiba. Com a combinação de resultados, o time ficou à frente do Comercial por apenas um gol de diferença no saldo.

JOGOS ATÉ AQUI: Para se classificar, o Elosport bateu o Atlântico por 2 a 0 na estreia, perdeu para o Comercial por 2 a 1 e fechou a fase de grupos empatando com o Coritiba em 1 a 1.

DESEMPENHO NA FASE DE GRUPOS: O Elosport, clube paulista, se classificou em segundo do grupo 22. O clube somou ao todo quatro pontos e garantiu a vaga por conta do saldo de gols.

ELOSPORT (SP)

Boa noite, torcedor! Hoje o Flamengo inicia a fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rubro-Negro enfrenta o Elosport (SP) na Arena Barueri, às 19h30 e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!