Flamengo x Coritiba - Copa SP de Futebol Júnior 2018 - Ao Vivo

Flamengo não teve trabalho para avançar à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira, em Barueri, o Rubro-Negro goleou o Elosport por 5 a 0. Os gols da partida foram marcados por Germano (contra), Luiz Henrique, Yuri, Matheus Dantas e Patrick.

Os cariocas voltam a campo no domingo para encarar o Coritiba, em duelo válido pela terceira fase do torneio.

Apesar dos desfalques, por conta de seis jogadores que voltaram ao Rio de Janeiro para se juntar ao elenco profissional na preparação para o Carioca, o Flamengo conseguiu se impor para construir o resultado.

Na primeira etapa, mesmo com o campo pesado por conta da chuva, os garotos conseguiram abrir vantagem no placar. Germano contra, e Luiz Henrique, com belo chute rasteiro, fizeram os gols.

No segundo tempo, os cariocas deslancharam e não deram nenhuma chance de recuperação ao Elosport. Yuri, Matheus Dantas e Patrick deram números finais ao duelo: 5 a 0.