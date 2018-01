Primeiro reforço: Flamengo acerta empréstimo com Marlos Moreno para 2018

(Foto: Divulgação/Flamengo)

Demorou, mas o Flamengo enfim anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2018: Marlos Moreno foi oficialmente anunciado pelo clube nesta terça (16). Detalhes burocráticos e envio de documentos atrasaram a apresentação do colombiano, mas o atleta já treinava com seus novos companheiros no CT Ninho do Urubu mesmo antes da revelação. O contrato do atacante com o Rubro-Negro é de empréstimo e se estende por um ano.

Com 21 anos de idade, Marlos foi um dos destaques na conquista da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional (COL), assim como seu compatriota Berrío, que também está no Flamengo. Na equipe alviverde, o atleta foi comandado por Juan Carlos Osório e por Reinaldo Rueda, que indicou sua contratação ao clube carioca. Em 43 atuações pelo Nacional, o atacante acumula oito gols marcados.

Vale destacar também sua primeira convocação à seleção da Colômbia; à época, Marlos tinha apenas 19 e foi selecionado para integrar o plantel para a disputa da Copa América Centenário. Vale destacar também sua participação na campanha da Los Cafetones pela classificação à Copa do Mundo da Rússia.

Marlos estava no Girona antes de chegar ao Flamengo (Foto: Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images)

A pedidos do técnico Pep Guardiola, o jogador foi comprado pelo Manchester City em junho de 2016, por um valor de dez milhões de euros. Logo que foi contratado pelos ingleses, Moreno foi emprestado ao Deportivo La Coruña, mas não se adaptou e teve uma passagem apagada, sem balançar as redes. Posteriormente emprestado ao Girona, mas também não teve boas atuações.

O Flamengo faz sua estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (17) às 21h45, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. O técnico Paulo César Carpegiani deve mandar a campo uma equipe formada apenas por jogadores da base do clube, recentemente integrados ao grupo profissional.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

