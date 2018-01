Especulado no Flamengo, Gustavo Gómez se aproxima de acerto com Boca Juniors

Gómez acabou perdendo espaço no Milan após as contratações de Bonucci e Musacchio (Foto: Zhong Zhi/Getty Images)

Com o período de pausa no início de ano na Serie A, as contratações e saídas de jogadores voltam a ser pauta na Itália. Nesta segunda-feira (15), o zagueiro Gustavo Gómez, do Milan, quem está de malas prontas para deixar Milão rumo a Buenos Aires. O Boca Juniors está encaminhando a contratação do atleta.

Depois de conversas e tratativas mal sucedidas, os xeneizes encontraram uma proposta que agradou o Milan. O jogador deve ir ao clube argentino por empréstimo de seis meses, com uma taxa fixada em € 500 mil. Segundo apuração da VAVEL Brasil, o acordo inclui obrigação de compra avaliada em € 6 milhões caso Gómez venha a atuar cerca de 60% das partidas pelo clube argentino.

O paraguaio também estava na mira do Flamengo. A reportagem apurou que o clube rubro-negro chegou a sondar o jogador. O Boca, entretanto, foi quem se interessou mais e insistiu a fechar com zagueiro.

Gómez chegou ao Milan em 2016 vindo do Lanús em um negócio que custou € 8 milhões aos cofres do time italiano. Com a camisa rossonera, o paraguaio fez 11 partidas na temporada passada, mas perdeu espaço com as chegadas de Leonardo Bonucci e Mateo Musacchio na última janela de transferências. Na época atual, o defensor atuou apenas por dez minutos em uma partida da Uefa Europa League, contra o Austria Viena, na Áustria.