Novo reforço do Flamengo, Marlos Moreno demonstra otimismo por "grande oportunidade" no clube

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Alguns detalhes burocráticos atrasaram a revelação, mas agora é oficial: Marlos Moreno é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2018. Anunciado nesta terça (16) em uma rede social do clube, o atacante foi apresentado em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu.

O atacante colombiano, que pertence ao Manchester City e chega ao Rubro-Negro por empréstimo, abordou suas passagens discretas na Europa por Deportivo La Coruña e Girona. Na opinião de Marlos, faltaram oportunidades e um estilo de jogo condizentes com suas habilidades.

"Talvez foram poucas oportunidades ou o sistema de jogo. Não foi questão de adaptação. (...) Sou habilidoso, rápido, gosto de um contra um, gosto de ajudar os companheiros com jogadas de ataque. Estou muito bem fisicamente. Treinava desde dezembro. Creio que é uma grande oportunidade para mostrar meu nível", ressaltou.

Moreno segue no Flamengo até 31 de dezembro de 2018. Não houve quaisquer custos na contratação; como afirmado pelo VP de futebol do clube, Ricardo Lomba, o Rubro-Negro irá arcar apenas com os salários do atacante. O colombiano, que usará a camisa 17, mostrou-se entusiasmado com seu novo desafio no clube carioca.

+ Conheça Marlos Moreno, primeiro reforço do Flamengo para 2018

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"O Flamengo me interessava há muito tempo, mas as circunstâncias só ocorreram agora. Espero chegar bem. Estou muito bem fisicamente. Espero jogar logo em alto nível, para cumprir e competir o esperado", disse Marlos.

Reinaldo Rueda, agora treinador do Chile, também foi lembrado na coletiva de Marlos Moreno. Foi o ex-comandante rubro-negro que indicou a contratação do atacante colombiano ao Flamengo, fato ressaltado pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello.

"Nosso novo craque. Campeão e destaque da Libertadores de 2016. Está aqui para nos ajudar a Libertadores 2018. Agradecer ao Rueda pela indicação. Será muito feliz aqui", afirmou o mandatário.

O Flamengo estreia nesta quarta (17), no Campeonato Carioca. A partida inaugural no torneio estadual será contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h45.

Outros trechos da coletiva:

Marlos Moreno, primeiro reforço do Flamengo em 2018

Relação com Rueda, que indicou Marlos ao Flamengo: "Tenho boa relação com o professor, mas independentemente disso estou aqui por méritos próprios."

Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol

Walace no Flamengo? "Respeito o questionamento da imprensa, que é do torcedor, mas peço compreensão para não falar muita coisa. Com a dificuldade que se tem no mercado, é comum que essas negociações demorem um pouco mais, então eu preferiria não entrar em detalhes sobre uma possível contratação. Se a gente diz que está próximo e depois retrocede, são 40 milhões frustrados.”

Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo

Campeonato Carioca: "Flamengo considera todas as competições como prioridade. Vamos entrar em todas para ganhar e com o que tiver de melhor. Agora, com a quantidade de jogos temos que administrar da melhor maneira possível. É um jogo difícil. O Volta Redonda se prepara há três meses, tem um grupo bem mais velho e experiente. Vamos ter que administrar isso."