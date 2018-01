Taça Guanabara 2018: tudo o que você precisa saber sobre Volta Redonda x Flamengo

Equipes se enfrentam na estreia do Carioca nesta quarta | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Vai começar o Campeonato Carioca 2018 para o Flamengo. Nesta quarta-feira (17), o rubro-negro carioca viaja até o Sul Fluminense para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira.

Marcada para as 21h45, a partida contará com uma formação alternativa por parte dos comandados de Paulo César Carpeginani. As duas equipes integram o Grupo B, ao lado de Vasco, Nova Iguaçu, Cabofriense e Bangu.

Voltaço quer manter bom retrospecto em estreias

Atuando a frente do seu torcedor, os donos da casa tentarão manter o bom retrospecto em estreias do Estadual, que já dura seis anos: são quatro vitórias e dois empates. A última derrota tricolor no primeiro jogo da competição foi justamente contra o adversário de logo mais, por 2 a 0 em 2011 no Estádio Nilton Santos.

Outro fator que reforça o equilíbrio da partida desta noite é o retrospecto recente do Tricolor de Aço em casa diante de times de maior investimento. Desde 2015, foram sete jogos contra os considerados grandes do Rio, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Voltaço fez forte pré-temporada para chegar 100% na estreia do Estadual | Foto: Divulgação/VRFC

Juventude marca estreia rubro-negra no Carioca

Como parte do planejamento para 2018, o Flamengo atuará nas primeiras rodadas do Carioca com um time completamente diferente do que será, de fato, no restante da temporada. Para o confronto desta quarta, a provável escalação titular tem menos de 20 anos de média de idade.

Em jogo-treino no Ninho do Urubu no último domingo (14), o rubro-negro carioca utilizou os jovens jogadores no confronto diante do Resende Esporte Clube. O placar final foi de 2 a 0 para os cariocas, com gols do lateral Kleber e do atacante Wendel.

Jogo-treino ocorreu no último domingo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Reforços no Tricolor de Aço

Além do Estadual, o Volta Redonda disputará também a Série C do Brasileirão. Em 2017, o time da Cidade do Aço por pouco não garantiu acesso à segunda divisão, perdendo nas quartas de final para o Sampaio Corrêa (MA).

Para este ano, a diretoria contratou jogadores para reforçar o elenco, visando a intensidade do calendário que o clube terá pela frente em 2018. Os principais destaques são os atacantes Anselmo e Fabinho Alves, ex-Criciúma e ex-Paysandu, respectivamente, além dos meias Rafael Granja e Vinícius Pacheco, que estavam no Fluminense de Feira (BA) e Fortaleza.

O último supracitado é velho conhecido da torcida rubro-negra. Atual camisa 10 do Tricolor de Aço, Vinícius Pacheco foi revelado pelo Flamengo e está em sua segunda passagem pelo clube sul-fluminense. No entanto, para esta quarta, o meia deve começar no banco de reservas.

Vinícius Pacheco retorna ao Voltaço para sua segunda passagem pelo clube da Cidade do Aço | Foto: Divulgação/VRFC

Marlos Moreno é anunciado oficialmente

Nesta terça-feira (16), o Flamengo enfim anunciou seu primeiro reforço para 2018. Trata-se do atacante Marlos Moreno, de 21 anos, revelado pelo Atlético Nacional (COL) e jogador do Manchester City. Marlos reforça o time brasileiro até o fim da temporada por empréstimo.

No entanto, o nome do colombiano ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a publicação desta nota, então o jogador não deve estrear nesta quarta. Porém, o reforço provavelmente atuará antes do elenco que se apresentou neste sábado (13), porque estava no meio da temporada europeia, atuando no Girona (ESP).

"O resultado das avaliações que estamos fazendo com ele é o que vai dizer se ele vai estar apto ou não. Acreditamos que ele estará em condições antes do grupo que se apresentou dia 13", disse Márcio Tannure, médico do Flamengo.

Marlos Moreno é um dos principais prospectos da América do Sul | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Prováveis formações:

Volta Redonda (4-2-3-1): Douglas Borges; Ronaldo (Luís Gustavo), Bruno Costa, Daniel e Michel Benhami; Bruno Barra e Marcelo; Fabinho Alves, Rafael Granja (Vinícius Pacheco) e Dija Baiano; Anselmo. Técnico: Felipe Surian.

Flamengo (4-2-3-1): Gabriel Batista; Klebinho, Thuler, Patrick e Jajá (Michael); Jonas e Ronaldo; Jean Lucas, Pepê e Wendel; Lucas Silva. Técnico: Paulo César Carpegiani.