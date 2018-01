Quiz VAVEL: o que você sabe sobre as últimas participações do Flamengo no Carioca?

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A caminhada do Flamengo no Campeonato Carioca 2018 começa oficialmente nesta quarta-feira (17) - às 21h45, o Rubro-Negro encara o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira; a partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

Em clima de estreia, a VAVEL Brasil resolveu fazer um teste: o que você, nosso (a) leitor/leitora sabe sobre o Flamengo em Campeonatos Cariocas? O quiz interativo abaixo traz perguntas sobre as participações rubro-negras de 2009 a 2017 no torneio estadual. Boa sorte!