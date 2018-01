Conheça Marlos Moreno, primeiro reforço do Flamengo para 2018

Foto: Divulgação/Flamengo

Ele chegou! O colombiano Marlos Moreno é o primeiro reforço do Flamengo para 2018. Chegando por empréstimo junto ao Manchester City, o jovem de 21 anos estava no Girona e fica no Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2018. Marlos foi indicação do ex-técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, que foi seu treinador no Atlético Nacional-COL, clube que o revelou para o futebol em 2014, onde foi campeão da Libertadores em 2015.

Tratado como uma jóia, Moreno foi vendido em 2016 para o Manchester City, e seguidamente emprestado para o Deportivo La Coruña e para o Girona, ambos da Espanha. Segundo a jornalista Angie Smith, da Rádio Pasión Verde da Colômbia, a ida para a Europa não fez muito bem para o jovem:

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Todas as suas qualidades e a sua atitude o puseram como uma joia que tinha que ser polida, o que gerou um grande interesse do Manchester City. É difícil para os jogadores se adaptarem ao futebol europeu. Esperava que na Europa ele treinasse e aprendesse mais, que também brilhasse como o fez com o Nacional. Mas quando foi transferido para o Deportivo La Coruña, o jogador não teve a mesma performance. Depois, no Girona, seus minutos em campo diminuíram, ele passou de um jogador artilheiro e efetivo para marcador de poucos gols na Europa."

Moreno chega ao Flamengo para mostrar novamente seu bom futebol, tendo como suas principais características a velocidade e a aplicação tática. O jovem se destacou no Atlético Nacional por conta de sua agilidade e facilidade em se livrar da marcação. Durante a Libertadores de 2015, marcou três gols e deu quatro assistências, colaborando com o título e sendo eleito para a seleção da competição.

"É muito positivo que ele volte ao futebol sul-americano e especialmente que volte a uma liga tão competitiva quanto a brasileira. Espero que Marlos com o Flamengo recupere seu nível e seja um jogador muito melhor do que quando estava no Nacional", finaliza Angie Smith.