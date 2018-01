Recordar é viver: relembre a campanha do título do Flamengo no Campeonato Carioca de 2017

(Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty)

O Campeonato Carioca 2018 começa para o Flamengo nesta quarta-feira (17), diante do Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Atual campeão da competição, o time da Gávea inicia a defesa do título e busca manter a hegemonia no cenário estadual - o Rubro-Negro é o maior vencedor do torneio, com 34 troféus.

Apesar de não ter sido campeão de nenhum dos dois turnos em 2017, o Rubro-Negro garantiu a melhor campanha geral e se classificou para as semifinais do Carioca. A VAVEL Brasil relembra aqui a trajetória flamenguista até a conquista do seu 34° título estadual.

Na campanha, o time que era comandado por Zé Ricardo não perdeu nenhum dos 17 jogos que disputou. Foram 11 vitórias e 5 empates, tendo vencido pelo menos um jogo contra os outros times grandes do Rio. Além disso, o Flamengo também teve o artilheiro da competição: Guerrero marcou dez gols no Carioca 2017.

Com a melhor campanha geral nos dois turnos, o Flamengo se classificou para a semifinal da Taça Guanabara e também da Taça Rio. Na Guanabara foi onde chegou mais perto do título. Venceu o Vasco por 1 a 0 na semifinal, mas contra o Fuminense na final, empate no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 3. Já na Taça Rio, empate com o Vasco em 0 a 0 na semifinal, e assim o Cruz-Maltino avançou, pois havia terminado na primeira colocação do Grupo C, enquanto o Fla terminaria em segundo do Grupo B.

Mas como na classificação geral foi o primeiro colocado, se classificou para as finais contra o Fluminense, segundo colocado, mesmo que não tivesse vencido nenhuma das taças anteriores. Nas finais, venceu os dois jogos, o primeiro por 1 a 0 e o segundo por 2 a 1, ambos no Maracanã.

Maracanã indisponível

Outro ponto a ser destacado foi que o Rubro-Negro mandou seus jogos fora do Maracanã, que tinha problemas políticos e sua estrutura e campo estavam fora de condições. O estádio mais famoso do Brasil só pôde ser usado a partir da semifinal da Taça Rio, no dia 8 de abril, na partida entre Flamengo e Vasco, que terminou em um empate sem gols.

O time da Gávea usou o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda para mandar seus jogos contra os times de menor expressão. E também utilizou uma vez o Estádio Luso-Brasileiro - que hoje é usado pelo clube da Gávea e chamado de Ilha do Urubu - quando venceu o Bangu por 3 a 0. Também atuou fora do Rio, como no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no empate em 2 a 2 junto ao Vasco, e também na Arena das Dunas, em Natal, contra o Boavista, ambos válidos pela fase de grupos.

Reforços na área e números expressivos

A temporada 2017 do Flamengo começou badalada pelo terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2016 e a consequente participação na Libertadores do ano seguinte. Com isso, a diretoria investiu forte nas contratações no início do ano. Trauco, Rômulo, Berrío, Renê e Conca chegaram no início do ano como destaques. Quase todos tiveram boa participação na campanha durante a competição - apenas Conca que não atuou devido a lesão no joelho.

Com os reforços e também outros atletas que estavam no clube durante a trajetória do título, como Diego, Guerrero, Leandro Damião, Réver, o Rubro-Negro terminou a competição também com outros importantes números. Teve o melhor ataque, com 30 gols feitos, a melhor defesa, sofrendo apenas 7 gols nos 17 jogos.

O Flamengo também foi o time que mais vezes venceu por goleada: nos jogos com Nova Iguaçu e Madureira, venceu por 4 a 0; diante da Portuguesa, o resultado foi 5 a 1. Guerrero também foi eleito o melhor jogador da competição. A maior média de público também foi para a equipe da Gávea, com 14.884 espectadores por partida (133.956 no total, em 9 jogos com mando de jogo) e o maior público, com 54.399 torcedores no Maracanã, no segundo jogo da final contra o Fluminense.

Confira a tabela com todos os jogos do Flamengo na campanha do título carioca de 2017:

Primeira fase da Taça Guanabara

28/01 – Flamengo 4 x 1 Boavista

01/02 – Flamengo 3 x 0 Macaé

04/02 – Nova Iguaçu 0 x 4 Flamengo

12/02 – Botafogo 1 x 2 Flamengo

19/02 – Flamengo 4 x 0 Madureira

Semifinal da Taça Guanabara

25/02 – Flamengo 1 x 0 Vasco

Final da Taça Guanabara

Flamengo (2) 3 x 3 (4) Fluminense

Primeira fase da Taça Rio

11/03 – Flamengo 5 x 1 Portuguesa

18/03 – Resende 0 x 1 Flamengo

22/03 – Flamengo 3 x 0 Bangu

26/03 – Flamengo 2 x 2 Vasco

29/03 – Volta Redonda 1 x 1 Flamengo

02/04 – Fluminense 1 x 1 Flamengo

Semifinal da Taça Rio

08/04 – Vasco 0 x 0 Flamengo

Semifinal do Campeonato Carioca

23/04 – Flamengo 2 x 1 Botafogo

Final do Campeonato Carioca

30/04 – Fluminense 0 x 1 Flamengo

07/05 – Flamengo 2 x 1 Fluminense