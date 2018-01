No Raulino de Oliveira, Flamengo encara Volta Redonda na estreia do Campeonato Carioca

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Iniciando as atividades do time profissional neste ano, o Flamengo visitará o Volta Redonda na quarta-feira (17), no Raulino de Oliveira, às 21h45. A partida vai marcar o começo da temporada para as equipes e uma marca para o Voltaço: o time nunca perdeu em uma estreia de Carioca.

Enquanto o Volta Redonda já se reapresentou e treina há quase 60 dias, o Rubro-Negro teve o restante do seu elenco reapresentado somente no dia 13 deste mês - antes, treinavam apenas os jogadores que voltaram de empréstimos e os jovens que subiram recentemente.

Na história, foram 62 jogos ao todo. Com ampla vantagem, o Flamengo venceu 47 vezes enquanto o Volta Redonda venceu apenas 5; por 10 vezes, o confronto terminou empatado. No retrospecto, o Voltaço tem 41 gols marcados e o Rubro-Negro tem 132.

Voltaço recusa transferência de mando e confia em atacante

(Foto: Divulgação/Voltaco.com.br)

Sem saber o que é uma derrota em estreia de Carioca, o Voltaço se prepara para a competição desde o começo de dezembro. Após quase 60 dias de preparação, o Volta Redonda confia na força do atacante Anselmo, ex-Fortaleza, para fazer a diferença na disputa estadual.

Outro ponto que merece atenção na partida é a força do Raulino de Oliveira. Recentemente, o Voltaço recusou oferta de mais de R$200 mil para uma possível transferência do mando de Volta Redonda para a Arena Pantanal, em Cuiabá. A proposta supera a folha salarial do clube, que recebe pouco mais de R$ 4 milhões pela cota de televisionamento do Carioca.

“A gente acredita que jogar no Raulino nos traz uma vantagem técnica. O Carioca é praticamente a única fonte de receita do clube. Não podemos abrir mão de qualquer vantagem técnica, sob risco de ficar sem a cota no ano seguinte. Apesar dos valores serem tentadores, temos também uma responsabilidade com a nossa cidade, nossa torcida. Isso não vai ter preço, ainda mais em início de competição”, disse Flávio Horta Júnior, vice de futebol do Voltaço, à VAVEL Brasil.

De técnico novo, Flamengo vai usar time alternativo para estreia no Carioca

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao que tudo indica, o novo técnico Paulo César Carpegiani usará um time totalmente alternativo para as primeiras fases do Campeonato Carioca. O treinador irá mesclar os jovens que subiram das categorias de base em 2017 com um banco dos jovens que foram chamados recentemente, após a fase de grupos da Copinha.

Nos últimos dias, o técnico Carpegiani treinou com a seguinte escalação: Gabriel Batista, Klebinho, Thuler, Patrick e Jajá; Jonas, Ronaldo, e Jean Lucas; Pepê e Lucas Silva e Wendel. Desta formação, o nome que talvez possa ser alterado é o do atacante Wendel, que pode dar a vaga ao também menino Lincoln.

Já o time considerado titular, que se reapresentou no dia 13, deve atuar somente nas fases finais do Carioca, focando mais na estreia da Libertadores contra o River Plate, no dia 28 de fevereiro. Enquanto o time principal não estreia, a diretoria já anunciou a contratação de Marlos Moreno, primeiro reforço para 2018.