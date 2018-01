Flamengo x Botafogo: confira informações e valores de ingressos para o clássico do NBB

(Foto: Jayson Braga via Getty Images)

Na próxima sexta-feira (19), o tradicional clássico carioca entre Flamengo e Botafogo ganhará mais um capítulo - mas desta vez, em a disputa não será no gramado, e sim dentro de quadra. Os clubes se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do NBB, principal liga de basquete do país.

O palco da partida será a Arena Carioca 1, construída para os Jogos Olímpicos Rio2016. Portões serão abertos ao público às 18h30; a bola sobe pela primeira vez às 20h.

Arena Carioca 1 será palco de Flamengo x Botafogo (Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Sócio-torcedores do clube também têm direito ao desconto de 50% no valor da entrada. Interessados em adquirir as entradas devem acessar o GuichêWeb. A plataforma inclui uma taxa de 10% do valor para compras feitas pela internet.

O mando da partida é do Flamengo. Como há determinação de torcida única no clássico, apenas torcedores rubro-negros poderão acessar as instalações da Arena Carioca 1.