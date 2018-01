Jogo Volta Redonda x Flamengo AO VIVO no Campeonato Carioca 2018

INCIDENCIAS: 1ª rodada da Taça Guanabara, Grupo B do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Volta Redonda x Flamengo ao vivo, válido pela primeira rodada do Grupo B da Taça Guanabara. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45 desta quarta-feira (17). Fique conosco!

ÚLTIMO ENCONTRO: Em 2017, as equipes se encontraram no dia 29 de Março, pela 5ª rodada da Taça Rio. A partida realizada no Raulino de Oliveira, mesmo palco do confronto deste ano, terminou empatada em 1 a 1. Já classificado para as semifinais, o Flamengo entrou em campo com o time reserva. Os gols da partida foram marcados por Felipe Vizeu e Luan.

Logo no seu primeiro jogo do ano, Carpegiani vai levar à campo um time completamente alternativo. O técnico achou melhor poupar seus titulares para as fases finais do campeonato e para a estreia na Libertadores, contra o River Plate, dia 28 de Fevereiro. Com isso, a equipe que irá iniciar a partida no Raulino de Oliveira será basicamente de jogadores formados na base.

O Rubro-Negro começa o Campeonato Carioca cheio de novidades, a começar pelo comando do time. Após aceitar a proposta da Federação Chilena para ser o treinador da seleção do Chile, Reinaldo Rueda deixou o cargo e Paulo Cesar Carpegiani assumiu a função de técnico da equipe.

FLAMENGO

Além de Anselmo, a grande atração para estreia do clube no Carioca é o Raulino de Oliveira. O Volta Redonda recusou uma proposta de R$200 mil do Flamengo para a venda do mando de campo para a Arena Pantanal, e garantiu que a estreia do clube fosse ao lado da torcida.

O Voltaço vem para a Taça Guanabara com o atacante Anselmo como principal jogador do clube. Único representante do Rio de Janeiro na Série C do Brasileirão, o time da cidade do aço tem no Campeonato Carioca a chance de mostrar que tem time para subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro

VOLTA REDONDA

HISTÓRICO DO CONFRONTO: Volta Redonda e Flamengo já se enfrentaram por 62 vezes, com 47 vitórias rubro-negras, 5 do Voltaço e 10 empates.

Volta Redonda e Flamengo estão no Grupo B junto com Bangu, Cabofriense, Nova Iguaçu e Vasco da Gama.

O Cariocão 2018 traz muitas novidades em relação à ultima edição. As principais mudanças são o teste do árbitro de vídeo (apenas nas fases finais do campeonato) e a oportunidade dos treinadores de utilizarem até cinco substituições.

A partida será realizada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que é a casa do Voltaço e tem capacidade para até 20.255 pessoas.