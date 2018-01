Em coletiva, Rodrigo Caetano disserta sobre negociações e situação de Guerrero no Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O destaque desta terça-feira (17) foi a apresentação do atacante Marlos Moreno, primeira contratação do Flamengo para a temporada 2018. No entanto, na coletiva do jogador, o diretor de futebol Rodrigo Caetano aproveitou o espaço para revelar alguns detalhes sobre o contrato e a expectativa pela estreia do atacante colombiano.

"Ele vem emprestado por um ano, junto ao Manchester City. Apesar do Marlos vir jogando e principalmente em atividade, porque eles não tiverem as férias no fim do ano, tem a questão relacionada ao clima, que esses primeiros dias foi um dos fatores que ele sentiu um pouco, todos sabem a temperatura que se encontra na Europa e Espanha, e a que nós estamos enfrentando. Rapidamente ele se adaptando a isso, é uma questão realmente da fisiologia, colocar a disposição do Paulo para quem sabe mais breve possível ele possa estar em campo", afirmou o executivo.

Rodrigo Caetano também evitou falar sobre especulações que rodeiam o futebol do Flamengo - com destaque para Walace, volante que está no Hamburgo, da Alemanha. O brasileiro conquistou a inédita medalha de ouro em 2016 pela seleção olímpica; o jogador fez sua estreia profissional no Grêmio.

"Gostaria que vocês (jornalistas) compreendessem que hoje em dia há uma dificuldade no mercado, (...) o que muitas das vezes faz com que as negociações demorem um pouco mais. Prefiro não entrar no detalhe de uma possível negociação. Porque se a gente aqui diz que está próximo, depois retrocede, óbvio que tem mais de 40 milhões frustados por não ter obtido êxito", justificou.

Ao final da coletiva, o dirigente também falou um pouco sobre o relacionamento do Rubro-Negro com Guerrero. Suspenso pela Fifa após um resultado positivo no doping para a benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, o peruano teve sua pena reduzida recentemente para seis meses.

"O que todos aguardamos é a definição da data, pra gente ter essa a expectativa de uma redução da pena ou absolvição. Mediante isso, conhecendo o que o Paolo faz e das conversas que temos tido com ele, ele não se encontra totalmente parado. Pelo contrário, tem tido atividades, e troca informações com o nosso corpo técnico, principalmente em relação a preparação fisica e vem se cuidando, profissional exemplar que é", finalizou.