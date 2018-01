Anderson Varejão é anunciado como novo reforço do basquete do Flamengo

Google Plus

Foto: Divulgação/CR Flamengo

O Flamengo anunciou na tarde desta quarta-feira (17) a contratação de Anderson Varejão. O pivô de 35 anos e que teve passagens por Barcelona-ESP e no Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors na NBA, retorna para o Brasil após 16 anos e é o novo reforço do basquete rubro-negro.

Varejão começou a carreira em 1998 no Franca Basquetebol Clube e quatro anos depois se transferiu para o Barcelona, da Espanha. No time catalão, atuou por dois anos até participar do NBA Draft 2004. O pivô foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers e atuou na franquia até 2016, tendo alcançado duas finais, mas perdeu ambas.

Após 12 anos em Cleveland, Varejão foi trocado e se transferiu para o Golden State Warriors, na época atual campeão da NBA. No primeiro ano, chegou a final e terminou com o vice-campeonato mais uma vez na carreira. Em 2017, deixou a franquia durante a temporada regular e os Warriors conquistaram o título ao final da temporada. O pivô recebeu um anel de campeão por ter feito parte do elenco.