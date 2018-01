AO VIVO: acompanhe a apresentação de Anderson Varejão no Flamengo

Google Plus

No Brasil, Varejão iniciou a carreira no Franca Basquetebol Clube em 1998. Em 2002, deixou a equipe paulista rumo a Espanha para defender o Barcelona. Dois anos depois, chegou na NBA como a última escolha do NBA Draft 2004.

Em 2016, Varejão foi trocado e foi contratado pelo Golden State Warriors. No mesmo ano, chegou nas finais e fez parte do time que quebrou o recorde da temporada regular, mas acabou amargando mais um vice na carreira. Em 2017, enfim, conquistou seu primeiro anel de campeão.

Durante os 14 anos de NBA, Varejão ganhou um título em quatro finais disputadas. Em 2007, com mais destaque e como titular, foi vice-campeão com o Cleveland Cavaliers. Em 2015, com a mesma equipe, mas sem o mesmo protagonismo, foi vice outra vez.

O Flamengo anunciou na tarde de quarta-feira (17) a contratação de Anderson Varejão para a equipe de basquete. Aos 35 anos, o pivô retorna ao Brasil após 14 anos jogando na NBA. Nos últimos anos, defendeu os últimos dois campeões da liga norte-americana de basquete: o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors.

Bom dia, torcedor! Acompanhe a coletiva de apresentação de Anderson Varejão, novo reforço do Flamengo no basquete. O evento começa às 12h30 (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!