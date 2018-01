Hamburgo não aceita e transação do Flamengo com Walace trava; empresário não desiste

Google Plus

Foto: TF-Images/Getty Images

O acerto entre Flamengo e Walace parece ser uma realidade cada vez mais distante. Em declarações à imprensa alemã, Jens Todt, diretor esportivo do Hamburgo, bateu o martelo e negou a transferência do volante ao clube carioca. "Não cederemos Walace ao Flamengo. Como é normal, o jogador está extremamente decepcionado", disse.

Representantes rubro-negros e do jogador se reuniram com diretores do Hamburgo na Alemanha. O clube alemão não gostou da proposta e não aceitou. O Flamengo queria o empréstimo por 18 meses ou até o final de 2018; já os alemães, só aceitaram emprestá-lo por seis meses.

Em bate-papo com a VAVEL Brasil, Rogério Braun garantiu que seguirá insistindo na negociação mesmo após a negativa de Todt. O empresário de Walace permanecerá em Hamburgo até que haja uma definição da situação do volante."Seguirei até definir a situação do Walace. Ainda não desistimos. Sigo confiante", afirmou.

De acordo com o jornal alemão Bild, Jens Todt não gostou da proposta feita pelo Flamengo. Walace só seria negociado caso houvesse um nome imediato para substituí-lo. O Bild ainda cita o nome de Dominik Kai­ser, do RB Leipizig, como possível aposta do Hamburgo para a posição.

Walace, que tem 22 anos, atuou apenas 12 vezes nessa temporada e marcou um gol. O atleta, que conquistou o ouro inédito na Rio2016, foi vendido ao Hamburgo por 9,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões), pelo Grêmio, no início de 2017.