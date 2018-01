Eficientes no contra-ataque, jovens da base do Flamengo vencem Volta Redonda sem dificuldades

Estreando pela Taça Guanabara, o Flamengo foi até Volta Redonda enfrentar os donos da casa no Raulino de Oliveira. Usando um time repleto de jovens o rubro-negro não teve problemas para bater o Tricolor de Aço por 2-0 com direito a golaço de Pepê.

Com a vitória o Flamengo se isola na liderança do Grupo B, o mesmo grupo do Vasco que entra em campo nesta quinta-feira. Na próxima rodada O Mais Querido receberá a Cabofriense na Ilha do Urubu enquanto o Voltaço vai até o Moça Bonita encarar o Bangu.

Flamengo comanda o jogo mas usa do contra-ataque para abrir o placar

Os primeiros quarenta e cinco minutos do Flamengo na Taça Guanabara foram de domínio amplo do duelo. A equipe rubro-negra criou as melhores oportunidades e buscou - na velocidade e ousadia de seus meninos - jogadas individuais enquanto o Voltaço apostava em saídas esporádicas de contra-ataque.

Logo no início do confronto Klebinho, lateral do Flamengo, apostou em uma subida ao ataque - uma de suas características - e finalizou rente ao gol do Volta Redonda. Além do camisa 2, João Lucas, camisa 7 do rubro-negro, também foi muito ativo e criou boas oportunidades.

Mas, apesar da qualidade técnica, a experiência pesava para o time da casa que passou a dominar o confronto no final da primeira etapa. Entretanto, por ironia do destino, em um contra-ataque rubro-negro, o jovem Lucas Silva, que muito se movimentou e buscou oportunidades nos 45 minutos iniciais, recebeu em velocidade, pedalou na frente do zagueiro e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Douglas.

Gilvan de Souza/Flamengo

Após abrir o marcador o Flamengo resolveu apostar na receita de sucesso e inverteu o papel com o Voltaço que agora comandava as ações e mantinha o controle da bola no ataque. O domínio dos donos da casa quase resultou em gol já no minuto final da partida quando Dija Baiano saiu na cara gol. Gabriel fez boa defesa e salvou a pátria rubro-negra com o pé-esquerdo.

Volta Redonda busca jogo e é punido pela velocidade rubro-negra

Já no primeiro minuto de partida o Tricolor de Aço deu um susto no Flamengo. Marcelo cobrou falta com precisão e acertou o travessão de Gabriel que só pôde olhar e rezar. Mas, poucos minutos depois, apostando no contra-ataque, Pepê fez jus a camisa 10 e acertou um petardo da entrada da área, quebrando as expectativas de reação do Voltaço.

Tendo sofrido dois gols em contra-ataques o Volta Redonda foi, aos poucos, evitando subidas descontroladas ao ataque, diminuindo assim a intensidade da partida. Do lado do rubro-negro não houve muita mudança, apenas a manutenção do resultado que nessa altura já era favorável ao clube.

Já no final da partida, Dija Baiano acertou a trave de Gabriel após tentativa de cruzamento e André Duarte chegou a driblar o goleiro rubro-negro, mas finalizou para fora, desperdiçando uma oportunidade clara de diminuir o marcador.