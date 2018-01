Lucas Silva, Jean Lucas e Pepê se destacam em vitória do Flamengo no Carioca; confira notas

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo foi até Volta Redonda nesta quarta-feira (17) para enfrentar o Voltaço no Raulino de Oliveira pela estreia do Campeonato Carioca. A partida terminou em 2 a 0 para o Rubro-Negro com gols de Lucas Silva e Pepê, além das boas atuações de Gabriel Batista e Jean Lucas.

Confira as notas da VAVEL Brasil dos jogadores nessa partida:

GABRIEL BATISTA - 7,5

Atento por três vezes, o goleiro salvou o Rubro-Negro no fim primeiro tempo com uma defesa à queima roupa. No fim do segundo tempo saiu nos pés de Dija Baiano para fechar o ângulo do atacante, que chutou para fora. No mais, foi seguro quando acionado.

KLEBINHO - 6,0

Sem aparecer muito no campo ofensivo, sofreu com as investidas de Dija Baiano no primeiro tempo e pecou nas coberturas. No segundo tempo conseguiu frear o ímpeto do ponta do Volta Redonda e conseguiu se lançar ao ataque por algumas vezes.

MATHEUS DANTAS - SEM NOTA

Entrou aos 38 minutos do segundo tempo na vaga de Klebinho mesmo sendo zagueiro, pouco tocou na bola.

MATHEUS THULER - 6,5

Mais seguro que seu parceiro de zaga, se mostrou confiante nas bolas aéreas ofensivas e consistente no sistema defensivo; salvou a pele de Klebinho após interceptar o chute de Dija Baiano.

PATRICK - 6,0

Mais nervoso que seu companheiro de zaga no primeiro tempo, o jovem começou a partida errando passes verticais e por vezes, se atrapalhando com a bola. No segundo tempo se mostrou mais confiante e esteve seguro durante a segunda etapa.

RAMON - 6,5

Pouco acionado, o lateral não apareceu tanto, nem defensivamente e nem ofensivamente; ficou preso na marcação para que Klebinho pudesse se lançar mais ao ataque. No segundo tempo, interceptou uma bola crucial que ia ao gol de Gabriel Batista.

JONAS - 7,0

Seguro. O único jogador não formado na base do clube e o mais velho dos relacionados, o volante comandou bem a equipe dentro de campo. Com a bola, se apresentou bem e se destacou pelos desarmes. Ainda serviu de exemplo para os mais jovens quando sofreu uma falta e não reagiu a agressão do adversário.

RONALDO - 7,5

Com bom primeiro tempo e importante taticamente, o volante se portou bem defensivamente e se mostrou seguro. Ofensivamente, chegou algumas vezes ao ataque e tentou inverter algumas bolas; nada com muito sucesso ou de muito perigo.

JEAN LUCAS - 8,0

O meia foi o jogador mais versátil do Rubro-Negro em campo. Com boa movimentação, visão de jogo, boa recomposição e uma ótima chegada à frente, foi um dos destaques do time na partida.

JAJÁ - SEM NOTA

Entrou aos 42 minutos do segundo tempo na vaga de Jean Lucas, pouco tocou na bola.

PEPÊ - 7,0

Apesar do gol, pouco apareceu nos momentos criativos do Flamengo. Nas bolas paradas, uma de suas especialidades, não conseguiu bom aproveitamento. No momento defensivo, recompôs bem. Saiu para a entrada de Hugo Moura.

HUGO MOURA - 5,0

Entrou na metade do segundo tempo e não teve tempo para se destacar ou comprometer.

LUCAS SILVA - 8,5

Autor do primeiro, fez exatamente o que fazia na base e o que fez na Copinha deste ano: procurou o jogo. Caindo pelos dois lados, o atacante se mostrou veloz e com bastante personalidade. Um dos pontos fortes desse time do Flamengo; às vezes, peca pelo individualismo.

WENDEL - 6,0

Apagado em campo e pouco participativo, o atacante deu a assistência para o gol de Pepê. No mais, pouco criou e pouco aproveitou as oportunidades. Deu lugar à Vitor Gabriel no segundo tempo.

VITOR GABRIEL - 6,0

Entrou na metade do segundo tempo e participou bem das jogadas ofensivas por duas vezes, mas pouco fez no restante da partida.

VOLTA REDONDA - 6,0

Apesar de jogar em casa, o Voltaço pouco ofereceu de perigo à meta de Gabriel Batista. Jogando contra o time de meninos do Flamengo, a equipe sucumbiu a velocidade dos jovens do Ninho e pouco fizeram. Destaques apenas para Dija Baiano, que se saiu bem no primeiro tempo, jogando nas costas de Klebinho e uma falta de Marcelo que tocou o travessão de Gabriel, logo no início do segundo tempo.