Varejão destaca crescimento do NBB e se declara ao Flamengo: "Maior que tudo"

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Um dos maiores nomes brasileiros na história do basquete, Anderson Varejão foi oficialmente apresentado como novo reforço do Flamengo. Revelado pelo Franca em 1998, o pivô acumula passagens por Barcelona, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors - foi na NBA que o atleta passou suas últimas 12 temporadas.

Em entrevista coletiva nesta quinta (18) no salão nobre da Gávea, sede oficial do Rubro-Negro, Varejão falou sobre o peso de sua experiência para o basquete brasileiro. Segundo o pivô, planos de aposentadoria também ainda não passam por sua cabeça; o atleta firmou contrato de 20 meses com o Flamengo.

"Acho que posso ajudar esse grupo. Estou chegando para somar. Eu sei da experiência que eu tenho, posso trazer um pouco disso tudo para dentro do Flamengo. Situações de jogo, pós-jogo, preparação... Posso ajudar o Flamengo dessa maneira. Sobre aposentar, não penso nisso agora. Estou me sentindo muito bem. Penso em jogar por muito tempo ainda. Aposentadoria não passa pela minha cabeça não"

E quais razões podem influenciar brasileiros na NBA em um retorno ao país? Para o pivô, o crescimento e a estruturação da NBB enquanto liga nacional são fatores diferenciais para atletas tupiniquins no exterior, principalmente os que disputam o torneio estadunidense.

Varejão foi apresentado na Gávea nesta quinta (18) (Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

"NBB está melhorando a cada ano que passa, com a volta do Leandrinho, a minha... Estamos abrindo as portas para outros e para os estrangeiros olharem o basquete brasileiro com mais carinho. É importante para o basquete e para nós", afirmou.

Torcedor rubro-negro declarado, Varejão também falou sobre a emoção de ser repatriado por seu clube de coração. O atleta também recebeu propostas do Franca, onde fez sua estreia profissional no basquete, mas optou pelo Flamengo.

"O respeito, o projeto, a torcida, Marcelinho, companheiros de seleção brasileira... Tudo isso pesou na minha decisão e por isso optei pelo Flamengo. E claro, pelo NBB, que a cada ano que passa está melhorando e ainda tenho vontade de continuar na seleção, nada melhor que jogar no Flamengo", completou.

Outros trechos da coletiva de Varejão:

Lesões na carreira e condição física: Sobre minha situação, nesse início vai faltar um pouco de ritmo, mas vou melhorar para os playoffs e nunca deixei de treinar, me sinto bem fisicamente e estou preparado."

Confiança da diretoria: "Gostaria de agradecer a diretoria do Flamengo pelo carinho e pela confiança. Gostaria de dizer que estou chegando motivado e com muita vontade de jogar. Sou torcedor do Flamengo e estou realizando um sonho. Estou chegando para somar e não para tomar o espaço de ninguém. Isso aqui não é o Anderson Varejão, é o Flamengo. É maior que tudo. Quero deixar bem claro que dentro de quadra vocês vão ver o Varejão que sempre viram, com muita raça. O grande objetivo é continuar essa jornada de títulos e é isso que eu quero, manter essa história vencedora. Estou muito ansioso para jogar e não vejo a hora."

Reencontro com Marcelinho Machado: ""Ainda não encontrei com ele (Marcelinho). A partir do momento que tomei minha decisão a gente se falou. Nós temos uma passagem de Seleção de 10 à 15 anos juntos. Marcelinho sempre foi um mentor para mim, um cara centrado e que conquistou muitos títulos na carreira. Para mim vai ser muito importante fazer parte do time com ele."