Jogo Flamengo x Avaí AO VIVO online pela Copa São Paulo de Júnior (1-0)

12 min: Cartão amarelo para Michel, do Avaí

8 min: Théo arrisca e manda para fora

0 min: Começa o segundo tempo!

Flamengo vai vencendo o Avaí por 1 a 0, com um golaço de Vítor Gabriel aos 27 da primeira etapa!

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo de quartas de final da Copa São Paulo de Júnior entre Flamengo e Avaí. Fique conosco e acompanhe todos os lances desse grande duelo valendo vaga na semifinal.

Esses cinco jogadores que foram 'emprestados' haviam jogado contra o Audax-SP na terça (16), após o jogo foram para Volta Redonda e, na quinta (18) já haviam retornado a Barueri para a partida com o Avaí. São esses jogadores: os zagueiros Dantas e Bernardo, os meias Hugo Moura e Luiz Henrique, e o atacante Vítor Gabriel.

Se a função da base é servir jogadores ao time profissional, o Flamengo está no caminho certo. Do time da Copinha em 2018, sete jogadores já foram cedidos de vez ao elenco profissional, e outros cinco emprestados a Paulo César Carpegiani para o jogo contra o Volta Redonda, na estreia do Campeonato Carioca, com vitória por 2 a 0 do time de garotos da Gávea.

Do outro lado está o Avaí, comandado pelo técnico Fabrício Bento. O time catarinense eliminou o atual campeão Corinthians nas quartas de final. Além disso, passou por RB Brasil, São José-RS e Paulista na fase de grupos - uma chave com clubes que investem pesado nas categorias de base.

Foi primeiro lugar do grupo 21, enfrentando Oeste, Ji-Paraná e AImoré na fase de grupos, depois passou por Elosport e Coritiba e, nas quartas de final, bateu o Audax-SP.

O time carioca fez todos os seus jogos na competição em 2018 na Arena Barueri.

Flamengo e Avaí se encontram nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nessa sexta (19), às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo. O time que avançar encara o vencedor do jogo entre Palmeiras e Portuguesa-SP, nas semifinais.