Reviravolta: negociações entre Hamburgo e Flamengo por volante Walace avançam

(Foto: Divulgação/Hamburgo)

A notícia inicial era de que o Hamburgo tinha batido o martelo e Walace não viria para o Flamengo, mas uma reviravolta tomou conta da negociação nos últimos dias. Houve um avanço interno no clube alemão; o empresário do volante seguirá na Alemanha até que haja total definição do caso.

As conversas foram momentaneamente interrompidas e serão retomadas apenas na segunda-feira (22). Neste sábado (20), o Hamburgo - que é vice-lanterna da Bundesliga, com 15 pontos -enfrenta o Colônia, último colocado da tabela. Um resultado adverso pode acarretar a demissão do treinador Markus Gisdol.

(Foto: Oliver Hardt/Bongarts via Getty)

Outro ponto determinante é que o Hamburgo ainda não definiu a contratação de um substituto para o lugar de Walace. Mesmo assim, após novos detalhes nas conversas, a apuração da VAVEL Brasil garante que o empresário está "cada vez mais otimista" por um final feliz entre o volante e Flamengo.

Walace, de 22 anos, atuou apenas 12 vezes na temporada 2017/2018 e marcou um gol. O atleta, que conquistou o ouro inédito na Rio2016, foi vendido ao Hamburgo por 9,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) pelo Grêmio no início de 2017.