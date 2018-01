Vinicius Junior é homenageado no samba-enredo de bloco de carnaval em São Gonçalo

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

No Brasil, é inevitável apontar futebol e carnaval como dois dos maiores símbolos culturais do país - símbolos esses que, por muitas vezes, se complementam. Um exemplo dessa junção poderá ser visto em 2018: o atacante Vinicius Junior, do Flamengo, será homenageado em um samba-enredo. O bloco Nunca Fui-di-mal Contigo, que é originário do Portão do Rosa (bairro onde o jogador cresceu), fará um desfile em tributo ao atleta no dia 4 de fevereiro.

“Joia rubro-negra”, Vinicius Junior ganhou maior notoriedade ao ser vendido ao Real Madrid por R$ 164 milhões. O jogador é cria das categorias de base do Flamengo e foi promovido ao grupo profissional em 2017. O jovem de apenas 17 anos impressiona por suas habilidades técnicas dentro dos gramados; atualmente, o atacante é um dos jogadores favoritos da torcida carioca.

Anúncio de homenagem foi feito em página do bloco (Foto: Reprodução/Facebook)

Confira a letra completa do samba:

"Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, ô

É o filho do Portão do Rosa

(Vinicius Junior!)

Olê, olê, olê

Brilhando pelo mundo afora

Um menino sonhador

De pés descalços jogando futebol

Pipas no alto em um domingo de sol

Mas o destino reservou e Deus abençoou

Em seus primeiros passos

Seu professor ensinou

O que para ele parecia fácil

Dribles, pedaladas, e jogadas geniais

Levou ao seu time de coração

Onde traz raça, amor e paixão

Vinicius Junior é show!

Faz mais um gol e alegra seu Brasil

Quem te viu, mentiu

Se uma lágrima caiu

Foi emoção de te ver vencer

De São Gonçalo saiu, temos orgulho de você!

Vai daqui pra Madrid, corações fascinar

A Europa encantar, vivendo um sonho "Real"

O Bloco Nunca Fui-di-Mal Contigo deseja boa sorte, Vinicius

E volte com o Mundial!"