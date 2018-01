Varejão é apresentado à torcida do Flamengo em clássico no NBB e garante: "Foi emocionante"

(Foto: Staff Images/ Flamengo)

Na noite de ontem, o líder Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o Botafogo, 107 a 54, na Arena Carioca 1, na ultima rodada do primeiro turno do NBB 10. A partida foi marcada pela apresentação de Anderson Varejão aos torcedores rubro-negros, antes da bola subir. O pivô titular da Seleção Brasileira, e rubro-negro confesso, contou qual foi a sensação de ser ovacionado pela torcida do Flamengo e não vê a hora de entrar em quadra para jogar:

"(Ser apresentado) fazendo parte do elenco foi demais. Foi emocionante no inicio do jogo quando eles cantaram o hino, na hora em que peguei o microfone para falar. Estou muito feliz, não vejo a hora de estrear, hoje foi um jogo muito bom, mais uma vitória, estou ansioso para caramba", afirmou.

A Arena recebeu o maior público desde que passou a receber jogos dessa edição do Novo Basquete Brasil, quase três mil torcedores encheram o ginásio. Muitos, vieram para prestigiar a apresentação de Varejão, e tentar tietar o ídolo que antes só viam pela televisão na NBA, e nos jogos pela Seleção. Anderson comentou sobre esse prestígio:

Varejão chegou à Arena com Marcelinho Machado (Foto: Staff Images/Flamengo)

"É demais (o carinho dos torcedores). Isso que faz com que a gente continue treinando, se dedicando cada vez mais, enfrentando todos os obstáculos da vida dentro de quadra, e fora dela, porque esse carinho não tem preço, isso é demais e me faz sentir muito bem", garantiu o novo pivô do Flamengo.

Por fim, Varejão falou sobre como poderá acrescentar ao Flamengo em quadra, já que a equipe lidera com folga a competição, e se mostrou muito animado em retornar a jogar no país onde deixou quando era jovem, para brilhar no exterior:

"Eu acho que trazer um pouco de toda essa experiência que adquiri fora do Brasil, experiência internacional, de Europa, depois de NBA, jogos com a Seleção Brasileira também. Eu sentia falta disso aqui, de estar e de jogar no Brasil, eu saí com 18/19 anos, então senti um pouco de falta de jogar no Brasil, só jogava quando voltava com a Seleção Brasileira. Estou muito feliz e tenho certeza que será muito bom. Tudo o que eu quero é somar com esse grupo que vem fazendo uma campanha muito boa, vem jogando muito bem. Estou ansioso para começar e pensar quando será a minha estreia", finalizou.

A próxima partida do Rubro-Negro no NBB será o Clássico dos Milhões contra o Vasco, com mando do Cruz-maltino, na Arena Carioca 1. A partida acontecerá no próximo sábado (27), às 14h.