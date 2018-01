José Neto exalta "gratidão" ao Flamengo por Varejão e cita briga pelo título do NBB

(Foto: Staff images/Flamengo)

Na última sexta (19), o Flamengo surpreendeu a todos com a larga vitória sobre o rival Botafogo - na Arena Carioca 1, o FlaBasquete triunfou pela ampla vantagem de 107 a 54. Treinador do Rurbro-Negro, José Neto mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipe dentro de quadra, especialmente pelo potencial apresentado.

"Acho que a gente causou essa diferença, foi muito da maneira que nós jogamos. Mais do que a diferença, uma coisa que eu fico muito contente e falei para eles é do potencial que essa equipe tem. (...) O Flamengo está bem consciente de que não entrou no campeonato para ser líder do primeiro turno, entrou para conseguir muitas outras coisas. É nisso que vamos manter o foco, jogo a jogo", declarou.

O comandante não pôde deixar de falar sobre Anderson Varejão, mais novo reforço do FlaBasquete. Para José Neto, a repatriação do pivô brasileiro deve ser motivo de gratidão para todos os que trabalham dentro do meio esportivo - sejam atletas, técnicos, dirigentes ou até mesmo jornalistas.

"A gente que trabalha com esporte vai ser muito grata ao Flamengo por ter trazido o Anderson. Isso agrega demais para o esporte nacional. Não é simplesmente um jogador que volta para o Brasil. (...) Todos nós temos que ser gratos ao Flamengo pela competência e ousadia de repatriar o Anderson. Um jogador desse nível dispensa que eu fale qualquer coisa", complementou.

+ Flamengo atropela Botafogo no NBB; confira repercussão do técnico Neto e jogadores

(Foto: Staff Images/Flamengo)

O quinteto do Flamengo já está bem entrosado, mas Neto garante que não terá quaisquer dores de cabeça para encaixar Anderson. Na opinião do treinador, a presença do brasileiro no grupo é um indicativo da mentalidade rubro-negra ambiciosa nos bastidores.

"Todo mundo que acredita que vai ganhar uma competição com cinco jogadores, por mais encaixados que estejam, está pensando muito pequeno. O Flamengo não pensa pequeno, gosta de pensar grande. Por isso estão trazendo jogadores do nível dele. Não é dor de cabeça não, é pelo contrário, está aliviando. Agora estamos muito mais fortes", disse José Neto.

O próximo compromisso do Flamengo é no sábado (27). Na Arena Carioca 1, o Rubro-Negro irá duelar contra o rival Vasco. O clássico, válido pelo NBB, tem determinação de torcida única; por esse motivo, a partida não terá ingressos comercializados aos flamenguistas.

Outros trechos da entrevista de José Neto:

Casa cheia e crescimento do NBB: "Faz muita diferença e também é mérito do Flamengo, do trabalho que vem fazendo. (...) O Flamengo consegue fazer mais que um jogo. As coisas que estão acontecendo, o trabalho com marketing, buscando entretenimento. É para que as pessoas venham aqui e não vejam só um jogo."

Cultura de esporte no Brasil"Quando a gente fala em esporte no Brasil, temos que saber que é muito difícil, apesar de termos vivenciado no nosso país duas das maiores competições do mundo. É um start pro esporte. Que isso seja uma contribuição pra cultura do esporte. O Flamengo tenta fazer isso com seu trabalho dia a dia."

100% de satisfação com atuação?"Hoje, sim. Conseguimos jogar em um nível satisfatório, mas precisamos evoluir bastante para que possamos ganhar o campeonato. A gente não quer acabar só sendo líder do primeiro turno, a gente quer brigar pelo título. (...) Muito mérito dos jogadores de estarem se dedicando."

Mogi, novo reforço do clube: "Vem pra somar, pela juventude que tem, uma passagem pelos Estados Unidos. Tem um ritmo muito forte com uma intensidade muito alta."