Flamengo atropela Botafogo no NBB; confira repercussão do técnico Neto e jogadores

(Foto: Staff Images/Flamengo)

A noite de sexta-feira (19) certamente deixará boas memórias ao torcedores que estiveram na Arena Carioca 1. Além da festa de apresentação de Anderson Varejão aos rubro-negros, o Flamengo atropelou o Botafogo em partida do NBB - a equipe da Gávea venceu tranquilamente pelo largo placar de 107 a 54.

Esta foi a primeira vez que Flamengo e Botafogo se enfrentaram em uma partida da liga nacional de basquete. O último duelo entre os clubes tinha sido no torneio de pré-temporada Copa Avianca: na ocasião, vitória rubro-negra por 86 a 76; Marquinhos foi o cestinha com 19 pontos.

Com o resultado positivo, o Flamengo se mantém na liderança isolada do Novo Basquete Brasil, com 12 vitórias em 14 confrontos. Após o triunfo sobre o rival alvinegro, o treinador José Neto e os jogadores Anderson Varejão, Ramon e Cubillán falaram sobre a partida.

O próximo compromisso do Flamengo é no sábado (27). Na Arena Carioca 1, o Rubro-Negro irá duelar contra o rival Vasco. O clássico, válido pelo NBB, tem determinação de torcida única; por esse motivo, a partida não terá ingressos comercializados aos flamenguistas.

Confira toda a repercussão da vitória do Flamengo:

