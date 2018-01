Na estreia da Ilha do Urubu em 2018, Flamengo encara Cabofriense pelo Carioca

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Os meninos do Flamengo, que jogaram na vitória por 2 a 0 contra o Volta Redonda, terão mais uma oportunidade de mostrar serviço neste domingo (21). Agora, o confronto é contra o Cabofriense no Campeonato Carioca; a partida será na Ilha do Urubu, estreando a casa rubro-negra em 2018.

Após uma boa atuação na estreia do torneio estadual, o time alternativo do Flamengo contará com a volta de cinco atletas da equipe principal. O técnico Paulo César Carpegiani garantiu a volta de Renê, Rodinei, Léo Duarte, Lincoln e a estrela Vinicius Júnior para a próxima partida.

Já o Cabofriense vem de um empate contra o Nova Iguaçu por 1 a 1. O Tricolor Praiano está jogando o Carioca desde 2017; após passar por Macaé e Bonsucesso e perder para o América na seletiva, o clube de Cabo Frio garantiu lugar no Grupo B da Taça Guanabara.

"Urubuzinhos" voando alto no Carioca

O Flamengo entrou no Carioca com a proposta de subir e dar ritmo de jogo a outros atletas, botar a base pra jogar e começou bem. Já na primeira partida - que teve apenas Jonas como 'estrangeiro' entre os jogadores das categorias de base do Rubro-Negro -, os meninos foram pra cima e venceram tranquilamente.

A partida valeu para que eles mostrassem seus cartões de visita com destaque pra Jean Lucas, muito seguro nas divididas. Além dele, Pepê também estava na Copinha e foi chamado por Carpegiani. Lucas Silva e Gabriel Batista foram outros destaques das categorias de base do Flamengo no torneio estadual.

Muitos dos garotos que jogaram na estreia do Carioca na quarta (17) voltaram para a cidade de São Paulo para jogar contra o Avaí na Copinha. No torneio sub-20, os jovens jogadores se classificaram à semifinal e agora retornam ao Rio para dar continuidade no estadual - uma rotina desgastante já no início da temporada.

Cabofriense busca surpreender

São poucos os que apostam em um triunfo do Cabofriense, mas a equipe da Região dos Lagos acredita que pode surpreender a todos. Na opinião do goleiro George, o jogo será difícil, mas a humildade será o diferencial na hora de buscar o resultado positivo.

"Claro que acredito (que dá pra surpreender), respeitamos o Flamengo e sabemos da sua grandeza a nível nacional, internacional, mas com toda a humildade vamos buscar o resultado positivo, como fazemos sempre, mesmo sendo em casa ou fora contra qualquer equipe. Vai ser um jogo difícil, complicado, mas sabemos que é possível vencer", declarou.

Histórico favorável

O time da Gávea chega com amplo favoritismo contra o Cabofriense, com um histórico de 16 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, os Garotos do Ninho vão favoritos para o confronto.

A última derrota do Rubro-Negro para o time de Cabo Frio foi no Campeonato Carioca de 2006, onde o placar foi 2 a 1. Na ocasião, o jogo aconteceu no Correão. O Flamengo também tem em sua vantagem o placar mais amplo do confronto - 5 a 1 no torneio estadual de 2015.