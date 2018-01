Campeonato Carioca: tudo que você precisa saber sobre o duelo Flamengo x Cabofriense

Tudo que você precisa saber sobre Flamengo x Cabofriense

Flamengo e Cabofriense se enfrentam neste domingo (21) pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno na disputa do Campeonato Carioca. As equipes estrearam de formas diferentes: o Rubro-Negro com vitória sobre o Volta Redonda; já o time de Cabo Frio estreou no torneio com um empate com o Nova Iguaçu.

O que vale?

Para o Flamengo, vale como mais uma vitória na arrancada rumo ao título estadual. O time da Gávea é o atual campeão da competição, tem 34 títulos e é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca.

Já o Cabofriense tenta o triunfo para dar uma arrancada na competição. O Tricolor Praiano passou por Macaé e Bonsucesso, perdendo apenas para o América na seletiva; na estreia da Taça Guanabara, empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1.

Escalações prováveis

Flamengo

O Rubro-Negro deve jogar com cinco mudanças, que foram "garantidas" na lista de relacionados: são eles Renê, Rodinei, Leo Duarte, Vinicius Junior e Lincoln. O grupo do Flamengo segue com maioria de jovens da base; o elenco tradicionalmente titular se apresentou para pré-temporada há uma semana.

Provável escalação: Gabriel Batista; Rodinei, Leo Duarte, Matheus Thuler, Renê; Jonas, Ronaldo, Pepê; Vinicius Junior, Lucas Silva, Lincoln.

Quem está pendurado: -

Quem está fora: -

Cabofriense

Pelo lado da Cabofriense, o técnico Antônio Carlos Roy não deve trazer quaisquer surpresas. Para o duelo na Ilha do Urubu, é provável que o time da estreia no Carioca se repita.

Provável escalação: George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio, Airton; Levi, Kaká Mendes, Bruno Tubarão, Davi Ceará; Maranhão, João Carlos.

Quem está pendurado: -

Quem está fora: -

Arbitragem

A escala de arbitragem do Campeonato Carioca foi decidida em audiência pública na última quinta-feira (18). Para Flamengo x Cabofriense, João Batista de Arruda será o árbitro principal. O juiz será assistido pelos auxiliares Gabriel Cláudio Viana e Carlos Henrique Cardoso de Souza.

Números do confronto

O retrospecto do confronto é favorável ao Flamengo: em 25 partidas, são 18 vitórias rubro-negras, cinco empates e duas vitórias do Cabofriense. O Rubro-Negro tem ampla margem também no número de gols marcados: são 58 da equipe da Gávea contra 18 do Tricolor Praiano.

A primeira partida entre as equipes foi no dia 12/805/1985. Na ocasião, triunfo do Flamengo por 4 a 1 no estádio Alair Corrêa (Correão). Bigu, Vinicius, Gilmar Popoca e Tita marcaram os gols da equipe da Gávea.