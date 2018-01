Autor de gol da vitória, Vinicius Junior evita pensar no Real Madrid: "Foco no Flamengo"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Neste domingo (21), o Flamengo garantiu sua segunda vitória na disputa pelo Campeonato Carioca: jogando na Ilha do Urubu pela primeira vez em 2018, o Rubro-Negro venceu a Cabofriense por 1 a 0. Vinicius Junior foi o autor do único gol da partida. O atacante, que será homenageado em samba-enredo no Carnaval, falou com os jornalistas ao final do confronto.

Contra o Tricolor Praiano, Vinicius marcou seu quinto gol no grupo profissional do Rubro-Negro - e, por coincidência, todas as cinco vezes em que balançou as redes foram na Ilha do Urubu. Para Vinicius, o estádio está de fato virando sua casa, mas seu último gol teve um fator especial pela proximidade com os torcedores.

“Acabou virando minha casa junto com a torcida do Flamengo, hoje só foi no gol diferente. Foi ali pertinho da torcida, foi mais bonito e mais emocionante também”, declarou.

O grande destaque na campanha do Flamengo no Carioca até o momento é a presença de jovens da base no time titular. Além do atacante, destacam-se Lincoln (promovido ao profissional em 2017), Lucas Silva, Jean Lucas e Pepê. O elenco principal retornou para pré-temporada apenas no dia 13 de janeiro, um mês após a final da Sul-Americana; aos poucos, os veteranos serão reintegrados ao time.

Lincoln e Vinicius Junior, jovens da base rubro-negra (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Espero ajudar bastante o Flamengo, mas o elenco é muito grande, tem muitos jogadores de qualidade na mesma posição que a minha. Com o passar do tempo, vamos treinar e o pessoal que jogou ano passado vai voltando pra ver como é que vai ficar, mas só quero ajudar”, complementou Vinicius.

Vendido ao Real Madrid por R$164 milhões, Vinicius Junior pode ser apresentado no clube merengue já em junho de 2018. O atacante, que já revelou seu desejo de permanecer no Flamengo até o fim do ano, garantiu que sua palavra tem peso na decisão final. Apesar da responsabilidade, o jovem de 17 anos quer focar no Rubro-Negro por ora e só pensará em suas possibilidades no meio do ano.

"Tenho minha palavra, mas agora só tenho que defender o Flamnego e pensar depois no meio do ano. (A ida a Madrid) foi tranquila, mas vou focar aqui no Flamengo", finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca é na quarta-feira (24). Em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro recebe o Bangu no estádio Ilha do Urubu; a bola rola às 19h30.

Outros trechos de Vinicius Junior:

Mudança no posicionamento: “Foi (Carpegiani que propôs) sim, comecei pela direita porque tinha começado com dois atacantes, mas depois troquei com Luquinhas (Lucas Silva). Na base a gente jogava assim, eu na esquerda e ele na direita, me sinto mais à vontade e consigo fazer melhor as jogadas.”

Usar a camisa 10 pela primeira vez no profissional: “Ah, pesa bastante a camisa do nosso rei, nosso deus do Flamengo, que é o Zico. Fico muito feliz de ter usado ela pela primeira vez.”