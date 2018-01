Recordar é viver: na primeira partida entre os clubes, Flamengo goleou Bangu em 1912

Flamengo e Bangu jogam nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Carioca; esta será a partida de número 254 na história do duelo. O confronto que teve início em 1912 tem retrospecto favorável ao Rubro-Negro com 151 vitórias, 40 empates e 62 derrotas.

A primeira partida foi realizada em Bangu, mas não no tradicional Estádio de Moça Bonita. A partida foi jogada no Estádio da Rua Ferrer e era apenas a quarta partida da história do novato Flamengo, que havia estreado no futebol há menos de dois meses.

O JOGO

Flamengo, que ainda tava se acostumando com o futebol, tratou de mostrar serviço. Logo aos três minutos de jogo, Bahiano marcou o primeiro gol da história do confronto. E ainda marcou mais dois tentos depois, sendo o primeiro jogador da história do clube da Gávea a marcar mais de um gol em uma partida.

A partida parecia que ia ser fácil: o Rubro-Negro terminou o primeiro tempo com 4 a 0 a seu favor. Entretanto, na segunda etapa, o Banguzão entrou com vontade e marcou três gols em um espaço de 25 minutos.

Nos dez minutos finais, o time da Gávea tratou de selar o massacre, marcando mais três gols, enquanto os alvirrubros estufaram a rede apenas mais um vez. Fim de papo na rua Ferrer, com vitória do Flamengo por 7 a 4; Bahiano marcou três vezes para o Flamengo, ao passo que Arnaldo estufou as redes duas vezes; Borgerth e Amarante completaram a goleada da equipe da Gávea.

Bahiano, destaque da partida (Foto: Reprodução)

O que valia?

A partida era válida pelo primeiro turno do Campeonato Carioca de 1912, e era a primeira competição oficial do Clube de Regatas do Flamengo.

Nessa edição do Cariocão, o estreante se saiu muito bem e acabou em segundo colocado, atrás do antigo Paysandu, que encerrou as atividades no futebol em 1914.