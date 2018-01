Campeonato Carioca: tudo que você precisa saber sobre o duelo Flamengo x Bangu

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo recebe o Bangu na Ilha do Urubu nesta quarta-feira (24) pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, que esse ano está sendo realizado em "tiro curto", ou seja, com poucos jogos. O confronto reunirá os dois primeiros colocados e vale a liderança do grupo B.

O que vale?

Por se tratar dos dois primeiros colocados, a vitória para ambas as equipes vale a liderança do grupo. Caso vença, o Flamengo chegará aos nove pontos e o Bangu dependerá de um empate entre Vasco e Cabofriense para se manter na segunda colocação; o Rubro-Negro pode empatar que continuará na primeira colocação.

Já para o Bangu, a vitória seria praticamente um carimbo à próxima fase. Com o novo formato desta Taça Guanabara a equipe teria sete pontos em três jogos, restando enfrentar apenas Nova Iguaçu e Cabofriense. Por outro lado, uma derrota neste confronto e uma vitória do Vasco na rodada levariam o time à terceira colocação.

Prováveis escalações

Flamengo

O time do técnico Paulo César Carpegiani deve repetir a escalação utilizada no jogo contra a Cabofriense. Uma provável mudança será no banco de reservas, alguns jovens que "completaram" o banco deverão se preparar para a final da Copinha, um dia depois (quinta-feira, 25), casos de: Patrick, Ramon e Wendel.

Provável escalação: Gabriel Batista; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Thuler e Renê; Jonas, Ronaldo e Jean Lucas; Vinicius Junior, Lucas Silva e Lincoln.

Quem está pendurado: Ninguém

Quem está fora: Ninguém

Bangu

Com uma boa campanha até o momento, o time do técnico Alfredo Sampaio venceu o Vasco e empatou com o Volta Redonda. Para a partida contra o Rubro-Negro, o treinador deve repetir a mesma escalação dos dois jogos.

Provável escalação: Célio Gabriel; Valdir, Michel, Dalton e Guilherme; Magno, Marcos Junior, Rodney e Almir; Sidnei e Nilson.

Quem está pendurado: Ninguém

Quem está fora: Ninguém

Arbitragem

ÁRBITRO Leonardo Garcia Cavaleiro ASSISTENTE 1 Wagner de Almeida Santos ASSISTENTE 2 Rafael Gomes Rosa QUARTO ÁRBITRO Ricardo Nogueira da Silva ÁRBITRO ADICIONAL 1 João Ennio Sobral ÁRBITRO ADICIONAL 2 Tarcizo Pinheiro Caetano

Números do confronto

Flamengo e Bangu já se enfrentaram 214 vezes. O Rubro-Negro saiu vitorioso em 133 oportunidades, enquanto o rival Bangu venceu 49 vezes; o confronto acabou 32 vezes empatado. Ao todo, o Flamengo somou 509 gols, enquanto o Bangu balançou as redes por 263 vezes na história.