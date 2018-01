Na Ilha do Urubu, Flamengo e Bangu duelam pela liderança do grupo B no Carioca

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Bangu se enfrentam nesta quarta-feira (24) na Ilha do Urubu, casa do Rubro-Negro, às 19h30. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e pode mudar o panorama do grupo B caso o Bangu vença o confronto.

Se o Flamengo sair com a vitória, o clube chegará aos nove pontos e se isolará na liderança com 100% de aproveitamento. Caso o Bangu vença, o time ultrapassará o Rubro-Negro e assumirá a primeira colocação; o empate mantém o Flamengo na liderança e faz com que o Bangu dependa do resultado do jogo do Vasco para não perder uma colocação.

Terceiro jogo com jovens, 100% de aproveitamento e pé no chão

Apesar de ter vencido as duas partidas com um time recheado de garotos, o Flamengo do técnico Paulo César Carpegiani demonstrou maturidade dentro e fora de campo até aqui. O caso é que mesmo com as vitórias, o treinador se mostrou crítico quanto à atuação do time dentro das quatro linhas.

"O resultado é sempre importante. Dá uma tranquilidade no futebol, especialmente na grandeza do Flamengo. Fico feliz. O mais importante foi vencer. Tivemos atuação normal. Ganhamos, mas não convencemos. Disse exatamente isso para eles", falou o treinador em entrevista coletiva após o jogo contra a Cabofriense.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para a partida contra o Bangu, Carpegiani deverá contar com os mesmos jogadores que iniciaram a partida contra a Cabofriense, no último domingo (21). São eles: Gabriel Batista; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Thuler e Renê; Jonas, Ronaldo e Jean Lucas; Vinicius Junior, Lucas Silva e Lincoln.

A dúvida deve ficar no banco de reservas: por um lado, alguns meninos que integraram o grupo jogarão a final da Copinha na quinta (25). Por outro lado, o registro de Marlos Moreno no BID e a regularização do atacante já estão prontas, cabendo apenas à Carpegiani a escalação (ou não) do colombiano.

Boa campanha, vitória sobre Vasco e o artilheiro do segundo tempo

Após bater o Vasco fora de casa na estréia da Taça Guanabara por 2 a 0, o Bangu ficou no empate em 2 a 2 contra o Volta Redonda depois de ficar atrás do placar duas vezes. Destaque da partida e do time nesse Carioca, os dois gols saíram dos pés de Anderson Lessa - artilheiro do time na competição.

Com três gols em dois jogos, Anderson Lessa teve de sair do banco nas duas partidas para marcar os seus gols. Com um gol já no final do jogo contra o Vasco e os dois gols salvadores na partida contra o Volta Redonda, o atacante se tornou o artilheiro do time no Carioca e o vice artilheiro da competição.

(Foto: João Carlos Gomes/Bangu)

Para a partida contra o Flamengo, o técnico Alfredo Sampaio deve repetir a escalação que usou na última partida, e deverá guardar Anderson Lessa para o segundo tempo. Outro destaque da equipe, e que conhece bem o Rubro-Negro, é o meia Almir, que passou pela Gávea em 2015.

Curiosamente, o treinador não fez nenhuma alteração nos onze iniciais desde o início da Taça Guanabara. Até aqui, o Bangu iniciou as partidas com os seguintes jogadores: Célio Gabriel; Valdir, Michel, Dalton e Guilherme; Magno, Marcos Junior, Rodney e Almir; Sidnei e Nilson.