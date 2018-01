O primeiro título a gente nunca esquece: relembre o Flamengo da Copinha de 1990

(Foto: Divulgação/Flamengo; Arte: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte VAVEL Brasil)

O Flamengo chegou à mais uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, a quarta do clube desde o início da competição em 1969, e enfrentará o São Paulo nesta quinta-feira (25). Pensando nisso, a VAVEL Brasil decidiu relembrar o primeiro título do Rubro-Negro na Copinha.

Com um elenco recheado naquela época, o Flamengo teve de jogar onze vezes até chegar à final. Com direito a repescagem na primeira fase, goleada por 7 a 1 no Corinthians e um grupo de promissores estrelas, o Rubro-Negro venceu o Juventus na final por 1 a 0 com gol de Júnior Baiano e conquistou seu primeiro título da competição.

Onze jogos, campanha complicada e goleada por 7 a 1

Apesar de grandes nomes, o Flamengo teve de se provar dentro de campo. Com algumas vitórias vindo somente nos pênaltis, o time só engrenou de vez após o 7 a 1 em cima do Corinthians, já no triangular da quarta fase da competição. Depois disso, bateu o Internacional por 3 a 0 na semifinal e venceu o Juventus na final.

Confira a campanha completa do Flamengo na Copinha de 1990:

PRIMEIRA FASE

Flamengo 1x1 Botafogo (SP)

Flamengo 1x0 Nacional

Flamengo 2x0 Central Brasileira

Flamengo 2x1 Criciúma

Flamengo 0 (5)x(4) 0 Santos

SEGUNDA FASE

Flamengo 3x1 Tuna Luso

TERCEIRA FASE

Flamengo 1 (4)x(1) 1 Portuguesa de Desportos

QUARTA FASE

Flamengo 1x2 Juventus

Flamengo 7x1 Corinthians

SEMIFINAL

Flamengo 3x0 Internacional

FINAL

Flamengo 1x0 Juventus

Elenco recheado e estrelas promissoras: o Flamengo de 1990

Com nomes como Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes e Nélio, o Flamengo deu início à campanha na Copa São Paulo com o destaque principal para Djalminha. Desde jovem, o meia já demonstrava a classe e a inteligencia posteriormente comprovada no Guarani, Palmeiras e La Coruña.

Júnior, já experiente, ao lado de parte do elenco daquela Copa São Paulo (Foto: Arquivo/Flamengo)

Apesar de Djalminha ter sido o principal destaque na ocasião, Júnior Baiano também teve grande participação no sucesso da equipe; anos depois, disputou a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira. Além disso, alguns nomes como Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Nélio só foram despontar algum tempo depois da Copinha.

Veja o elenco completo do Rubro-Negro na edição de 1990:

Goleiro: Adriano

Defensores: Mário Carlos, Júnior Baiano, Tita, Piá, Rogério, Edmilson, Selé

Meio-campistas: Marquinhos, Fabinho, Marcelinho Carioca, Luís Antônio, Fábio Augusto, Rodrigo Dias

Atacantes: Djalminha, Paulo Nunes, Nélio, William

Técnico: Ernesto Paulo