Flamengo é punido pela Conmebol com dois jogos de portões fechados na Libertadores

Foto: Bruna Prado/Getty Images

A entidade máxima do futebol sulamericano divulgou nesta quarta-feira (24) a punição ao Flamengo, por causa dos incidentes da final da Copa Sul-Americana 2017, contra o Indepediente. Dois jogos de portões fechados na Libertadores 2018.

O clube da Gávea foi denunciado por seis incidências no artigo 11.2 do Tribunal Disciplinar da Conmebol, que trata de lançamento de objetos no campo de jogo, pelo uso de fogos e material pirotécnico, danos, falta de ordem e disciplina antes, durante e depois da partida e a não identificação dos causadores dos tumultos e das agressões. O Fla também foi denunciado no artigo 20, que abrange a falta de segurança e organização pelo clube mandante da partida, além de uma multa de U$300 mil. Mas ainda cabe recurso.

A punição valerá para o jogo de estreia do Rubro-Negro, contra o River Plate, no Maracanã, dia 28 de Fevereiro e para o jogo contra o adversário que sairá da pré-libertadores, marcado para o dia 18 de Abril.