Dirigente afirma que Walace fica no Hamburgo e descarta transferência

Foto: Getty Images

Principal especulação do Flamengo nesta janela de transferências, o volante Walace agora parece um sonho distante ao Rubro-Negro. Há mais de um mês o nome do brasileiro vem sendo ligado ao clube da Gávea e ao Atlético-MG, mas não será dessa vez que o jogador voltará a atuar no Brasil.

Segundo a imprensa alemã, o diretor de esportes do Hamburgo, Jens Todt, afirmou que o brasileiro não irá se transferir para qualquer clube: "Walace nos assegurou que permanecerá e está completamente motivado para manter o nível".

O nome de Walace era dado como praticamente certo para se transferir para outro clube, tendo em vista que não estava sendo utilizado pelo treinador Markus Gisdol, que foi demitido no último domingo (21). Porém, com a chegada do novo técnico, Bernd Hollerbach, o jogador poderá ganhar mais espaço no elenco.

Walace está no Hamburgo desde 2017 e atuou por 23 vezes, marcando dois gols e dando uma assistência.