Com bom no primeiro tempo, Flamengo vence Bangu e dispara no Grupo B

INCIDENCIAS: PARTIDA VALIDA PELA TERCEIRA RODADA DA TAÇA GUANABARA PELO CAMPEONATO CARIOCA, REALIZADO NA ILHA DO URUBU, NO RIO DE JANEIRO. PÚBLICO PAGANTE: 3.777 PÚBLICO PRESENTE: 4.589

Em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Bangu por 1 a 0 sem sustos, na Ilha do Urubu. Com gol de Lincoln aos 36 minutos da primeira etapa, a equipe da Gávea chegou a 9 pontos na competição, se isolando na liderança.

Sem os meninos 'emprestados' da Copinha, o Flamengo contou com o retorno de nomes como Cuéllar, Geuvânio e a sensação Lucas Paquetá. O time da casa jogou melhor que o visitante durante boa parte do jogo e conseguiu manter o placar sem muitas dificuldades. Na partida, a equipe rubro-negra contou com grande partida de Vinicius Junior, outra vez com a camisa 10, além das boas exibições de Rômulo, Rodinei e Ronaldo.

O rubro-negro enfrenta o seu primeiro clássico do ano no próximo sábado, às 16h, contra o Vasco, no Maracanã. O jogo é válido pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Primeiro tempo empolgante

A partida apenas foi ficar interessante a partir da segunda metade da etapa inicial quando a garotada rubro-negra começou a se impor e pressionar a equipe alvi-rubra dentro de seu campo. Com a mudança da postura, o Flamengo levou perigo 5 vezes à meta adversária e precisou de menos de 10 minutos para abrir o placar. Primeiro, aos 27/1°T em belo chute de Jean Lucas, que passou ao lado esquerdo do gol de Célio Gabriel. Um minuto depois, Lucas Paquetá, em sua volta ao time, cortou para a esquerda e quase fez um belo gol, passando perto do ângulo esquerdo. Pouco depois, aos 31 minutos, o que parecia uma bola perdida quase virou um gol de Lincoln. O atacante- que pouco depois faria o primeiro gol da partida- evitou a saída da bola e tentou cruzar para a área, na descida a bola levou dificuldade para o goleiro banguense, tirou a bola para fora da área. Depois disso, aos 34 da primeira etapa, Rodinei quis refazer o lance do jogo contra a Cabofriense. O lateral cruzou para a área visando Vinicius Junior, o zagueiro tentou intervir, mas acabou furando e a bola sobrou para a promessa de 17 anos abrir o placar. Porém, o jovem atacante estava impedido. Mesmo assim, o futuro galáctico não desanimou. Aos 36, Vinicius pegou a bola na ponta direita e, mesmo cercado por três adversários, passou pela marcação com um belo drible e tocou para Lincoln, que apenas teve o trabalho de dar o carrinho para abrir o marcador.

Com muitas individualidades, Flamengo pouco cria no segundo tempo mas Bangú não assusta

Devido às muitas substituições, os times perderam seu padrão tático e fizeram o jogo ficar mais morno. Com um Flamengo muito individualista no início, desperdiçando chances de aumentar o placar, o time da casa viu o Bangu tentar uma reação. O time visitante chegou a fazer um gol com Almir aos 23 da segunda etapa, porém, o meia ex-Flamengo estava impedido. A partir dali, poucas oportunidades. Renê fez um belo arremate aos 35 minutos para uma defesa difícil de Célio Gabriel. Além desse lance, Vinicius Júnior quase aumentou o placar em contra-ataque aos 41/2°T, mas parou em outra boa defesa do goleiro adversário. Com isso, Flamengo 1 x 0 Bangu