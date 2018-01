Notas: Lincoln e Vinícius Junior se destacam em vitória magra do Flamengo

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Os Garotos do Ninho decidiram a partida contra o Bangu. O Fla só precisou de um bom primeiro tempo para garantir os três pontos na Ilha do Urubu. Graças à grande atuação de Vinícius Junior e o oportunismo do jovem Lincoln, o Rubro-Negro garantiu a terceira vitória em três jogos e praticamente selou a classificação à semifinal da Taça Guanabara.

Notas - Flamengo

Gabriel Batista - 5.5

Pouco acionado durante o jogo, na única vez que precisou aparecer, fez boa defesa em chute de Nilson;



Rodinei - 6

Assim como todo time, fez um bom primeiro tempo, subiu bem ao ataque e quase deu uma assistência no gol anulado de Vinícius Jr. No segundo tempo caiu de produção e foi substituído.



Klebinho - SEM NOTA

Entrou no quarto final de partida e não teve tempo de mostrar seu futebol.

Thuler - 5.5

Pouco apareceu na partida, muito por causa da ineficiência do ataque do clube da Zona Oeste. Quando precisou trabalhar, não deu espaços aos atacantes rivais.

Léo Duarte - 5.5

Assim como seu companheiro de zaga, não comprometeu e quando foi testado se saiu bem e não deu chances para os atacantes.



Renê - 6

O lateral-esquerdo foi bem nas suas obrigações ofensivas. Levou perigo à zaga banguense em praticamente todas as vezes que subiu ao ataque. Quase marcou um belo gol com um chute de longa distância.

Rômulo - 5.5

Junto com Ronaldo, fez uma boa dupla na saída de bola. Com bom posicionamento, não deixou espaços no meio-campo e cobriu as subidas de seu companheiro.



Cuéllar - 5

Entrou no lugar de Rômulo e manteve o nível da saída de bola. Não comprometeu e armou bons ataques para o Flamengo



Ronaldo - 6

Mostrou bastante técnica ao sair jogando. Fez boa dupla ao lado de Rômulo. O jovem vem mostrando ser um bom valor para o Flamengo. Tem um grande futuro.



Jonas - SEM NOTA

Entrou no lugar de Ronaldo, mas não teve tempo de jogar seu bom futebol.



Jean Lucas - 5.5

Regular. O jovem quase marcou um belo gol de fora área no primeiro tempo. Deu opção para receber os passes no ataque e levou perigo junto a Vinicius Junior e Lincoln.

Lucas Paquetá - 5

Abaixo do esperado. Na partida de hoje, nem no bom primeiro tempo coletivo conseguiu se destacar e mostrar seu bom futebol do ano passado. Foi substituído no segundo tempo



Geuvânio - SEM NOTA

Entrou na metade do segundo tempo mas não produziu.

Vinícius Junior - 7.5

Melhor jogador do Flamengo na partida. Se movimentou bem, driblou, finalizou e fez grandes jogadas. Antes de dar a assistência para o gol de Lincoln, já havia levado perigo por inúmeras vezes à defesa do Bangu e marcou um gol que foi anulado. No segundo tempo, perdeu boas chances de ampliar o placar.



Lincoln - 7

Oportunista, marcou seu primeiro gol como profissional após bela jogada de Vinícius Junior. Com uma boa movimentação e entrosamento com o companheiro, levou grande perigo aos zagueiros alvirrubros.



Vitor Gabriel - SEM NOTA

O autor do gol da classificação do Flamengo para a final da Copinha, subiu para o profissional e não poderá disputar a decisão por conta de suspensão, entrou no quarto final de jogo e não teve tempo de mostrar o futebol que ajudou o time na Copa São Paulo.

Bangu - 5

O alvirrubro mal levou perigo ao gol do Flamengo. Almir, principal jogador da equipe não esteve em sua melhor noite, ao contrário de Célio Gabriel, que evitou uma goleada fazendo belas e importante defesas. O vice-artilheiro do campeonato, Anderson Lessa entrou no final da partida e levou perigo ao sofrer um pênalti não marcado pelo árbitro.