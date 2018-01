Análise: Aproveitamento perfeito praticamente garante classificação do Flamengo na Taça Guanabara

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Apesar de econômico nos gols, o Flamengo vem sendo eficiente e letal. Com quatro tentos marcados em três jogos, invicto e sem sofrer gols, o clube da Gávea praticamente garantiu a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, mesmo jogando com um time alternativo.

O jogo desta quarta-feira (24) colocou a equipe rubro-negra à prova contra um time que ainda estava invicto. O Bangu, segundo colocado do Grupo B, já havia vencido o Vasco da Gama por 2 a 0 em pleno São Januário, e contava com o vice-artilheiro da competição, Anderson Lessa. Mas com uma sólida atuação defensiva e um primeiro tempo de manual do ataque rubro-negro, o Fla dominou as ações da partida e não deu chances ao alvirrubro, apesar da vitória magra.

Vinícius Junior e mais dez

Continuando o que foi o jogo contra a Cabofriense, a jóia flamenguista comandou o time nesta quarta (24). Se movimentando bem, descolando bons passes e chegando bem na área banguense, Vinícius mostrou personalidade. Marcou um gol que foi anulado corretamente, e fez o que quis na zaga no lance que resultou no gol de Lincoln. Passou por três jogadores e cruzou rasteiro para o companheiro apenas escorar para as redes.

No segundo tempo, o jovem, junto com o time, pisou no freio e caiu de produção. Mesmo assim, Vinícius levou perigo em dois momentos que partiu em velocidade e parou nas belas defesas de Célio Gabriel. Em meio a um time alternativo, o moleque de 17 anos vem se destacando e pedindo passagem no time principal, dando uma boa dor de cabeça para Paulo César Carpegiani.

Utilização do time "alternativo"

Após três rodadas já dá pra acreditar que, para o Flamengo, foi a melhor opção. Com bons valores da base e jogadores pouco aproveitados no ano passado, Carpegiani viu no Carioca um bom espaço para utilizar esses jogadores e, de quebra, poupar seus titulares para as semifinais e para a Libertadores.

Ronaldo, Lincoln, e próprio Vinícius Junior são jogadores que vêm mostrando seu potencial e pedindo espaço na equipe principal. E com um ano cheio, como o Flamengo terá nesta temporada, quanto mais jogadores competentes para compor o elenco principal, melhor para o treinador e para o time, que certamente terá um rendimento superior ao último ano.