Feliz com vitória, Carpegiani confirma Marlos Moreno disponível em clássico contra Vasco

(Gilvan de Souza/ Flamengo)

Três jogos e três vitórias. A campanha do Flamengo na Taça Guanabara é dos sonhos para o torcedor, ainda mais com a maioria dos jogadores utilizados sendo das categorias de base. Para o técnico Paulo César Carpegiani a vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, gol de Lincoln, serviu para mostrar que os jovens podem compor o elenco, e que só contratarão jogadores que busquem a titularidade.

"Temos que valorizar os meninos. A direção está muito consciente para buscar reforços. Não quero ninguém só para compor o grupo. Temos os meninos", afirmou.

No duelo dessa noite, o treinador promoveu as entradas de Lucas Paquetá, Rômulo, Cuéllar e Geuvânio. Carpegiani explicou a escolha pela titularidade dos dois primeiros, garantiu que Marlos Moreno estreará contra o Vasco, e deixou no ar o time que jogará o clássico do próximo sábado (27).

"Hoje voltaram Paquetá e Romulo. Vamos ver nossa programação para o clássico. Não posso ter mais de três que não aguentem os 90 minutos. Depois do clássico vamos ter um tempo, e aí sim teremos o elenco em boas condições. Acho que vou manter o Cuellar contra o Vasco e colocar dois ou três jogadores. Vou levar o Marlos para o clássico, mas não decidi se ele começa. Se eu levar alguns jogadores para o clássico, vamos correr o risco de alguns jogadores terminarem o jogo contra o Vasco no limite. Temos que pesar isso", comentou.

A recente notícia de que a Udinese estaria interessada na contratação de Felipe Vizeu parece não preocupar o técnico rubro-negro. Sem Guerrero, suspenso pela FIFA, Carpegiani afirmou que Vizeu é o seu titular, está pensando em usá-lo no clássico, e que só será necessária uma contratação para a posição caso seja um grande jogador. Além disso, também valorizou o atacante Lincoln, que marcou o gol da vitória contra o Bangu.

"Aparecendo uma grande jogador, poderá trazer ou não. Estamos dando chance aos meninos. Estou satisfeito. Temos o Guerrero, que é questão de tempo Vai se fazer justiça. Temos o Guerrero e a meninada. Não temos que trazer um outro jogador. O Lincoln está procurando seu espaço, assim como outros meninos. O titular da posição hoje é o Vizeu. Talvez leve o Vizeu para o clássico. Estou fazendo as coisas aos poucos".

O Flamengo é o líder do Grupo B da Taça Guanabara, com 9 pontos, e está praticamente classificado para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca. O próximo duelo será contra o Vasco, no sábado (27) às 18h, no Maracanã.