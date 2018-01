É tetra! Com gol de Wendel no início, Flamengo bate São Paulo e conquista título invicto da Copinha

No dia do aniversário da cidade de São Paulo, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 foi disputada por dois dos maiores campeões da competição. Nesta quinta (25), São Paulo e Flamengo foram em busca do tetracampeonato no Pacaembu lotado, com mais de 33 mil torcedores. Com gol logo no primeiro lance de Wendel, o Rubro-Negro conquistou o título, em sua quarta final, ao vencer por 1 a 0. O Tricolor amargou o sétimo vice-campeonato.

A campanha da equipe da Gávea foi marcada por superações - cinco atletas foram promovidos ao profissional e deixaram o sub-20 já com a Copinha em andamento. Mesmo assim, o Flamengo se superou e garantiu o tetracampeonato invicto: foram oito vitórias e apenas um empate na fase de grupos.

Gol no primeiro lance dá vantagem ao Rubro-Negro em grande primeiro tempo

A final da Copinha não podia ter começado melhor. No primeiro lance, aos dois minutos, o placar foi aberto. Pepê cobrou escanteio na cabeça de Wendel que tocou no canto de Júnior, Flamengo 1 a 0. O gol não afetou o Tricolor que partiu em busca do empate e quase conseguiu com Liziero, em cobrança de falta, e Toró, tocando na saída de Yago, acertando a trave. Wendel respondeu para a equipe carioca, mas chutou para fora, tudo isso em dez minutos.

Enquanto o São Paulo preferiu chegar tocando a bola, o Flamengo escolheu como tática, atacar com muita velocidade. E assim quase ampliou aos 19, quando Pepê lançou Bill e o atacante finalizou com perigo, por cima do gol. Aos 27, Gabriel Sara cruzou para Igor Gomes chutar e Hugo Moura salvou a pátria rubro-negra. A partir disso a partida ficou mais sob controle da equipe paulista, com o Tricolor passou a pressionar muito a saída de bola do Rubro-Negro, mas não conseguiu aproveitar para conseguir o empate.

Tricolor pressiona muito, Yago brilha e Flamengo conquista o tetracampeonato

A segunda etapa começou com o São Paulo em cima, buscando o empate. No primeiro minuto, em cobrança de falta, Rodrigo subiu mais alto e tocou para fora. Na tentativa de retardar o jogo e fazer o tempo passar, Pepê levou amarelo e irritou o técnico Mauricinho. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo foram de total domínio do Tricolor, que encurralou o Flamengo, mas não conseguiu finalizar.

O primeiro bom ataque do Rubro-Negro veio aos 13, em um contra-ataque, onde Wendel quase achou Lucas Silva na pequena área, mas a defesa cortou. Um minuto depois, Toró entortou Bernardo, cruzou mas Dantas desviou e a bola ficou com Yago Darub. Buscando sair da pressão são-paulina, Mauricinho colocou Michael e Luiz Henrique em campo. A partida ficou mais disputada, e o árbitro Lucas Bellote passou a ser um dos personagens da partida, irritando os dois times.

Em busca do empate, Jardine viu um dos seus principais jogadores na partida, Helinho, sentir dores na perna e teve que fazer a mudança, colocando Antony. Aos 24, Yago ficou na indefinição se saia do gol ou não, e a bola sobrou para Toró que bateu com perigo, para fora. Três minutos depois, Liziero cruzou direto para o gol e o goleiro do Flamengo espalmou para escanteio.

Aos 29, Gabriel Novaes, livre e na pequena área, tocou de cabeça para uma grande defesa de Yago Darub. Aos 37, em uma das raras falhas da zaga rubro-negra, Gabriel Novaes apareceu nas costas de Matheus Dantas e tocou para fora. Um minuto depois, Antony cruzou e Gabriel Saras cabeceou por cima do gol. Desesperado em busca do empate, Jardine colocou suas últimas apostas e aos 42, Yago Darub salvou o Flamengo mais duas vezes, em chances de Fabinho e Rodrigo.

Aos 44, foi a vez de Antony parar na muralha rubro-negra. Por conta das mudanças e dos atendimentos médicos, o árbitro deu seis minutos de acréscimos, deixando as duas torcidas com o coração na boca. Aos 50, Gabriel Novaes desviou e a bola saiu pela linha de fundo, na última chance do empate. No fim, foi a torcida do Flamengo que soltou o grito de campeão no Pacaembu.