AO VIVO: acompanhe o PRÉ-JOGO de Fluminense e Internacional pelo Campeonato Brasileiro hoje

+ TEMPO REAL: Fluminense x Internacional no Campeonato Brasileiro 2016

O Internacional enfrenta o Fluminense em busca da permanência na Série A do Brasileirão. Além da vitória, o time de Lisca precisa torcer para resultados paralelos. Horário: domingo, 11/12 – 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no RJ.

FLUMINENSE: Júlio César; Wellington Silva, Nogueira, Henrique e Willian Matheus; Edson, Douglas e Gustavo Scarpa; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Marcão

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes, William, Paulão, Ernando e Alex; Anselmo e Rodrigo Dourado; Ferrareis, Anderson e Valdívia; Nico López. Técnico: Lisca.

ARBITRAGEM: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock (trio catarinense).

Fluminense não briga por absolutamente mais nada no campeonato brasileiro. O time está há nove jogos sem vitória e passou recentemente por crise política no clube. Abel Braga foi anunciado como o treinador, mas só comandará a equipe em 2017.



O Internacional joga o ano diante do Fluminense. Uma derrota decreta o rebaixamento colorado para a segunda divisão, a primeira da história do clube. Para vencer, Lisca apostará em Nico López no ataque, e Gustavo Ferrareis no meio.

O confronto entre Fluminense e Internacional já aconteceu 75 vezes. O Fluminense venceu 25 batalhas, houveram 23 empates, e o Internacional ganhou 27 jogos. No total, o Fluminense marcou 90 gols, contra 90 do Internacional. Desde então, é o Internacional que não perde mais para o Fluminense (nos últimos 7 jogos, venceu 5 e empatou 2).

No Campeonato Brasileiro de 1975, Fluminense e Internacional fizeram a semifinal. No confronto de duas das melhores equipes da história do futebol brasileiro, a colorada venceu a tricolor por 2 a 0 no Maracanã. O Inter se sagraria campeão brasileiro pela primeira vez naquele ano, batendo o Cruzeiro na grande final.

Na Copa do Brasil de 1992, Fluminense e Internacional fizeram a final. O primeiro jogo foi disputado em Laranjeiras, porque o Maracanã estava em obras. O Fluminense venceu essa partida por 2 a 1. No jogo do Beira-Rio, o árbitro José Aparecido de Oliveira foi o grande personagem, ao inventar um pênalti para os colorados, aos 42 minutos do segundo tempo. Célio Silva converteu, e o Inter ficou com a taça.

Na Copa Libertadores de 2012, Fluminense e Internacional se enfrentaram nas oitavas-de-final. Após um empate sem gols no Beira-Rio, com direito a defesa de pênalti por Diego Cavalieri, o Fluminense venceu no Engenhão por 2 a 1, e garantiu sua classificação.